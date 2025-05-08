向陸方釋出善意、先降關稅？川普：不要

美中代表即將在周末展開經貿對話，美國總統川普7日表示，他不願先降低對中關稅。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國大陸的經濟高層代表在瑞士會面。

對此，川普表示，美國現在的狀況並不差，認為美國過去與中國大陸貿易，每年損失1兆美元，現在美中因為關稅停止貿易，美國沒有任何損失。

中國大陸外交部發言人林劍稱，如果美方真想通過對話談判，解決問題，就應該停止威脅施壓，有媒體詢問川普是否願意讓步、撤回145%的對中關稅，讓中國大陸回到談判桌？川普回答說，不會。