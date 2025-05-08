關稅戰後首批…陸貨輪抵美 載貨量減半

有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國對中國大陸商品課徵百分之一四五關稅，首批載運這些高關稅大陸商品的貨輪陸續抵達洛杉磯港，很多船的載貨量都只有一半，意味幾周之內美國消費者就將面臨物價調漲，某些商品可能短缺。

今年迄今美國進口大增百分之廿三點三，單在四月便增加一百七十八億美元，代表進口商搶在高關稅實施前囤貨；而美國出口僅略增五億美元，第一季貿易赤字創下歷史新高。

自美國和大陸爆發新一波貿易戰後，大陸進口商品大幅減少。洛杉磯港執行董事塞羅卡表示，本周港口營運量相比去年同期下跌約百分之卅五，目前進港船隻所載貨物，是美國向大陸及其他國家課徵高關稅之後第一批，貨輪載貨量僅略高於一半。許多進口商已取消先前訂單，原因在商家沒興趣給付高昂關稅，大陸商品因為關稅漲價超過一倍。

洛杉磯港原估計五月抵達的貨輪為八十艘，但其中兩成已取消，六月也有十三艘取消。

塞羅卡表示，現況會持續多久沒人知道，零售業者、進口商都說，目前大陸產品比起上月價格上漲約一點五倍。全球船運公司「飛協博」執行長彼得森說，有些零售業者選擇付錢給大陸囤貨倉庫存放商品，這麼做比付關稅便宜；因為進口商、零售業者不願付高昂關稅，船運可能繼續下跌，最高可能跌六成，消費者很快就會開始察覺。

國家廣播公司新聞網報導，美國貿易赤字三月飆高到一四○五億美元，比去年同期增加百分之九十二點六，因為企業及消費者搶在川普對全球課徵的新關稅七月六日生效前進貨。

三月進口的消費者商品創歷史紀錄，主要是因進口藥品大增；服飾、家具、珠寶、電器、紡織品也自二月起增加。