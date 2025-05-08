貿易專家：陸有信心另闢市場 不急於與美協商

美中本周將在瑞士重啟貿易談判，尋求化解雙方因關稅造成的對峙，但現階段只算得上是降溫，離談任何協議還很遙遠。北京方面顯然並不急於協商，其中一個可能原因，是中方有信心能另闢市場，且已展現繞過貿易障礙的能力。

貿易專家告訴ＢＢＣ，他們預計美中談判將持續幾個月。他們對談判並不特別樂觀，至少在初始階段是如此。

韓禮士基金會基金會貿易政策主管艾爾姆斯表示，「總得有個開始，所以我不是說這不值得，只是不太可能成為人們希望看到的啟動事件」。

新加坡管理大學教授高樹超表示：「我們應該會看到很多來回折衝，就像二○一八年上次那樣。我預計談判將持續數月甚至一年以上」。

Jensen投資管理公司經理人威爾森說：「雙方開始對話，或至少開始談論要對話，這顯然是個好兆頭。這是朝向未來可能降溫的第一步。」

大陸顯然有底氣不急著和美國達成協議。布魯金斯學會經濟學者布魯克斯指出，從大陸海關資料看，大陸對越南和泰國出口明顯躍升，幅度之大讓不少分析師不禁懷疑，這些貨品實際上是「轉口」到美國。今年初以來，這兩國自大陸的進口量較去年同期激增逾五成。

美國商務部六日公布三月貿易數字，自大陸進口雖較上月下滑百分之七，但自越南和泰國進口卻分別成長百分之廿三和百分之四十六，其中對越南貿易逆差創下一三五億美元新高。

若大陸不惜成本上升，仍有辦法繞道外銷美國，也就不難理解，為什麼北京不急。俄羅斯過去三年遭美國主導的懲罰性貿易制裁後，出口並未如預期遭到重創。相較之下，大陸能夠運作的空間更大，還可能藉著美國和全球各國的緊張關係從中得利。大陸今春對英國和巴西的出口明顯成長，可見一斑。