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針對個別國家 川普：2周內訂關稅數字

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
一名女子六日在美國洛杉磯一家商店選購玩具。由於美國總統川普徵收關稅導致進口商品成本上升，一些商品將漲價。（歐新社）
一名女子六日在美國洛杉磯一家商店選購玩具。由於美國總統川普徵收關稅導致進口商品成本上升，一些商品將漲價。（歐新社）

美國總統川普在六日表示，在接下來的兩周內，他可能與貝森特、商務部長盧特尼克、國務卿魯比歐和副總統范斯坐下來談，針對個別國家決定出關稅數字，就看他們願不願意接受。

川普表示，少數情況下，美國會與其他國家簽署協議，但多數情況會是，美國決定其他國家進入美國市場的代價，「那會是非常公平的數字，一個低的數字，畢竟我們不想傷害其他國家，我們想要幫助其他國家」。

貝森特六日上午出席聯邦眾議院撥款委員會的公聽會也指出，美國有十八個非常重要的貿易關係，美方目前正與其中十七個貿易夥伴談判；若年底前沒有與重大貿易夥伴完成八成至九成談判，他會感到非常驚訝，並認為時程可能更快。

貝森特：最快本周宣布協議

貝森特也說，川普政府最快這周就可能宣布與部分美國最大貿易夥伴之間的協議。但他未透露哪些國家，只表示這些國家都給予美國非常好的條件。

彭博指出，川普在四日曾表示，首批協議最早可能在本周達成。這個最新說法，也似乎代表川普可能會繼續改變策略，放棄與貿易夥伴反覆談判的想法。

川普：印度同意關稅降至零

川普六日在白宮接受媒體訪問時，強調與印度達成雙邊貿易協議的重要性。川普說，印度高關稅是全球數一數二，美國不會容忍這種稅率，印度已同意調降關稅，而且稅率會降至零。

川普還強調，美國不需要簽署貿易協議，而是他國想要與美國簽署協議，「假如我們想要，現在可以簽出廿五個協議。」

金融市場已熱切期待美國與貿易夥伴的首批協議即將達成，希望緩解美國貿易政策衝擊全球經濟之憂。然而，川普的談話，顯示他受夠了整天問何時能達成協議。

川普 關稅

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