關稅戰降溫？美中本周瑞士會談 也可能觸及出口管制議題

美國官方在六日宣布，財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾八日將前往瑞士，預計本周末與中國大陸的經濟高層代表會面。雖然美方未提及中方高層，但大陸官方昨天也宣布，大陸國務院副總理何立峰九日至十二日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

這將是中美關稅戰爆發以來，中美兩國首次開啟經貿高層會談，也被視為美中破冰之旅。貝森特認為，雙方會面可能聚焦緩解美中情勢。知情人士也透露，美中這次的談判不只關稅，也可能談到出口管制等議題。

美中互稱是對方想要見面

大陸外交部發言人林劍則說，美方近期不斷表示希望與中方進行談判，這次會談是「應美方請求」所舉行。

美國總統川普六日與加拿大總理卡尼在白宮會面。針對美中貿易戰，川普說，中國大陸想要見面，他們的貨船因為關稅已在太平洋上掉頭。如果中國大陸想要談判，美國願意，雙方會在合適時間點見面。

美國財政部表示，貝森特計畫八日前往瑞士與中國大陸經貿代表見面；貝森特對美國福斯新聞表示，美方原本計畫與瑞士協商，後來發現大陸團隊也將旅經歐洲並經過瑞士，美中雙方於是約定十日、十一日連續兩天會面。貝森特表示，美中之間有共同的利益，都認為現狀無法持續下去，特別是對大陸而言。

貝森特指出，美中祭出的高關稅形同兩國禁運，美國並不想與中國大陸脫鉤，美國只希望有公平的貿易。至於誰先聯繫誰？貝森特說，美中之間有非常多的接觸點，沒有誰先聯繫誰的問題。

大陸商務部發言人表示，近期美方透過多種管道「主動」向中方傳遞訊息，希望就關稅問題「談起來」。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方「決定同意與美方『接觸』」。該發言人並引用「聽其言而觀其行」，表示美方如果企圖以會談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會犧牲原則立場，去尋求達成任何協議。

大陸外交部發言人林劍昨天表示，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。任何形式的施壓脅迫對中國都是行不通的。

貝森特：對話聚焦緩解情勢

貝森特說，美中同意在瑞士對話，雙方會在周末兩日決定討論的主題，他認為對話會聚焦在緩解情勢，而非大規模貿易協議；美中必須先緩解情勢才能繼續前進。

這將是美中爆發關稅戰後，雙方高層首度面對面會談。專家指出，美中把會談包裝為在各自的歐洲行程後「順便」見面，而非單獨特定會談，美方聲明也未提中方官員名字，意在降低外界期待，暗示會談不會有重大突破。