美中破冰會談周末登場 緩和緊張情勢成首要目標

經濟日報／ 編譯劉忠勇黃淑玲、記者陳言喬／綜合報導
美國與中國大陸7日宣布，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾本周末將在瑞士日內瓦，和中國大陸副總理何立峰討論經貿議題。 美聯社
美國與中國大陸7日宣布，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾本周末將在瑞士日內瓦，和中國大陸副總理何立峰討論經貿議題。 美聯社

美國與中國大陸7日宣布，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾本周末將在瑞士日內瓦，和中國大陸副總理何立峰討論經貿議題，為美國總統川普全面加徵關稅以來，美中首度高階會談，首要聚焦緩和緊張情勢、而非達成重大貿易協議。

投資人對此抱持審慎樂觀氛圍，美股三大指數7日早盤上漲，金價則下跌。

此外，美國總統川普6日預告，他未來幾天將會有「重大宣布」，但不一定和貿易有關。他同時也似乎對於和貿易夥伴反覆協商感到厭倦，表示美國不一定要跟所有協商的貿易夥伴簽屬協議，他會自行設定關稅稅率等條件。

美國財政部表示，貝森特8日將前往瑞士與瑞士總統凱勒蘇特會面，並將會見中方官員，美國貿易代表署（USTR）也聲明表示，葛里爾是到日內瓦分別會見USTR駐世界貿易組織（WTO）代表團與凱勒蘇特，也將與貝森特和中方官員碰面。

中國大陸外交部與商務部也證實表示，應瑞士政府之邀，何立峰9日至12日訪問瑞士，期間將與貝森特會面，稍後前往法國共同主持中法高階經濟財金對話。商務部說，中方是在綜合評估美方呼籲和自身利益後，決定恢復和美方接觸。

這將是美中相互大幅加徵關稅後，雙方首度要實質討論貿易戰的努力。但專家指出，這項安排顯示美中把這次會談包裝為在各自的歐洲行程後「順便」會談，而非單獨特定會談，美方聲明也未指涉中方官員名字，意在降低外界期待，暗示雙方關係不會有重大突破。

貝森特接受福斯新聞訪問時表示，美中會談將在10 、11日登場，強調這只是初步會談，之後發展仍待觀察，「我們將同意會繼續商談」，「我們有共同利益」，目前的關稅戰「無法持續」，「我認為這次重點在於緊張降溫，而非重大貿易協議」。

大陸外交部發言人林劍昨天表示，美方近期不斷表示希望與中方談判，這次會談是「應美方請求」舉行，中方持開放態度，但任何對話都須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。

Jensen投資管理公司經理人威爾森說：「雙方開始對話，或至少開始談論要對話，這顯然是個好兆頭。這是朝向未來可能降溫的第一步。」華僑銀行策略師認為，「美中相關消息有助穩定市場信心，幫助和景氣循環相關的貨幣反彈，資金將移出日圓、瑞士法郎和黃金等避險資產。

川普 關稅

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