美擬課半導體關稅 南韓爭取「特殊考量」

南韓產業通商資源部已向美國的半導體國安調查提交意見書，呼籲給予南韓企業「特殊考量」（special consideration），因為南韓晶片與半導體設備對美國國安和供應鏈風險的負面衝擊非常有限。

美國4月依據1962年《貿易擴張法》第232條，對進口半導體及製造設備展開國安調查，並給予21天時間，讓各界提供意見，將於當地時間5月7日截止。

南韓產業通商資源部7日發布聲明表示，已提交書面意見書給美國政府。首爾當局在意見書中，針對美國要對半導體進口採取行動表達憂慮，認為可能對南韓企業的美國投資計畫造成負面影響，包括AI基礎設施投資。

南韓請求美國給予南韓企業「特殊考量」，因為韓製半導體和製造設備對美國國安與供應鏈的衝擊「非常有限」。南韓也強調，美韓的半導體產業貿易收支幾近平衡。

產業通商資源部表示，「政府將企業和美國在各層級進行密切磋商，儘可能降低對南韓企業的任何負面衝擊」，「我們將與產業利害關係人維持緊密溝通，並研擬戰略回應措施，產官也會持續攜手接觸美國各方」。

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