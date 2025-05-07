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川普狂課關稅這群人無辜中槍 瘋狂加班還被罵 「感覺像被轟炸」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
巴隆周刊報導，美國發動貿易戰，導致原本不起眼的報關代理人頓時承受巨大壓力。美聯社
巴隆周刊報導，美國發動貿易戰，導致原本不起眼的報關代理人頓時承受巨大壓力。美聯社

美國總統川普4月2日公布新的全球關稅後，原本不起眼的報關代理人頓時捲入貿易戰風暴中心。一名代理人表示，這場貿易戰導致她每天夜以繼日工作，感覺像被疲勞轟炸。

巴隆周刊（Barron's）報導，報關代理人工作是協助企業計算關稅和費用，以及加速進口商品至美國，但貿易戰已導致這些人的工作變成打地鼠遊戲。任職於IBC Customs Brokerage公司的帕洛塔（Cherie Pallotta）說：「完全無法休息，我感覺現在夜以繼日24小時都在工作，而且無法休假，這在過去是不正常現象，我感覺像被連番轟炸。」

另一名報關代理人則對巴隆周刊致謝，原因是她與巴隆周刊的對話風平浪靜，這是她一周以來首度擁有這種體驗。這名代理人說：「你沒有對我大吼大叫，感謝您的傾聽。」

報關代理人第一個任務，是協助進口商從近2萬個選項為產品找到合適的十位數代碼。由於部分商品需要不只一組代碼，讓這些商品遵守規定可能很棘手，即便貿易戰爆發前也是如此。

美國也有3,450種臨時關稅，這些關稅能在美國統一關稅表（Harmonized Tariff Schedule）第99章找到。美國今年已修訂第99章11次，次數遠高於2017年全年的一次，報關代理人必須跟上這些變化。

帕洛塔說：「情況一直很混亂，你的大腦才剛消化並搞懂一項行政命令，政策馬上就變了。」

美國2月對從墨西哥、加拿大和中國大陸進口的商品開徵關稅，這是川普美國總統第二任期首輪大規模新關稅。1982年取得報關代理人執照、目前擔任Krieger Worldwide總裁的克瑞格（Robert Krieger）透露，美國開徵這些關稅後，他收到許多電子郵件及文字訊息。

克瑞格說：「我收到其中一則訊息是『幫我！我該怎麼辦？關稅會把我的事業搞垮，你們有什麼建議？』這種情況已持續數月。」

經營Karen Ferry Customs Brokers的費莉（Karen Ferry）如今向客戶報告關稅稅率時會提出警告，提醒關稅可能變動。費莉說：「情況可能在兩小時內改變，也可能在明天前或是周一。」

川普 關稅

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