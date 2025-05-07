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中美經貿高層將會談！陸外交部：應美方請求舉行 反對濫施關稅立場不變

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍。歐新社
大陸外交部發言人林劍。歐新社

大陸外交部7日發布，大陸國務院總理何立峰，將於5月9至12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。大陸外交部發言人林劍於下午的例行記者會上表示，美方近期不斷表示，希望同中方進行談判。並指這次會談是應美方請求舉行的，「中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。」

林劍表示，「同時我們也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對大陸都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。」

另據央視微博指，今天記者會上有記者提及，近日美方不斷渲染中方難以承受加徵高額關稅帶來的壓力。林劍表示，「任何外部衝擊都改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質量發展扎實推進的穩固態勢。」

林劍也強調，「我們有強大抗壓能力和充足措施手段維護自身正當權益，也願同國際社會加強團結協調，共同抵制單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，維護多邊貿易體制，捍衛國際公平正義。」

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