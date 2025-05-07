美中會談為何選瑞士？專家曝2原因給雙方留面子 但恐陷「川普隱憂」

美國財政部長貝森特本周將在瑞士與中國國務院總理何立峰舉行會談，討論美中貿易緊張局勢。日經亞洲引述專家指出，選擇瑞士是出於中立環境與形塑論述這兩個原因，希望避免外界過度解讀，讓兩國都有面子。然而，川普似乎尚未完全理解貿易戰對美國經濟後果，恐怕在面對國內更大政治壓力前不會認真談判。

亞洲社會政策研究所中國分析中心中國經濟研究員李其（Lizzi Lee）認為，美中經貿官員會晤是「微小但意味深長的舉動」，「儘管沒有人期待發生戲劇性突破，但願意坐下來談，尤其是兩國高層，這一點很重要」。其他分析師也抱持謹慎期望。

李其指出，選擇瑞士作為會談地點有兩個顯著原因。首先，中立環境能讓雙方避免給外界一種「在對方地盤交涉」的印象。其次，瑞士只是何立峰出訪歐洲多國的其中一站，是中國國家主席習近平近期與歐洲通話的延續。

李其也表示，將這次會談定義在歐洲交流框架下的一環，而非單獨意義上的美中談判，具備重要的論述目的。她補充，「如此可降低外界期望，不會過度聚焦中美哪國做出讓步，並為雙方提供一個有面子的方式保持開放溝通」。

知名中國投資策略師、機構投資者出版品《Sinology》創刊人兼執行長羅福萬（Andy Rothman）認為，這場談判顯示，川普已經意識到他的對中關稅「實際上是一種禁運」。但川普「似乎還沒有完全理解這對美國經濟的後果，尤其是在商品價格上漲以及重要礦物供應短缺方面。」

羅福萬說：「我擔心川普在面對更大的國內政治壓力之前，不會認真進行談判。」