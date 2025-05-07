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美中貿易談判 加拿大預示高難度 艾克曼建議溫水煮青蛙式調稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國和中國本周將在瑞士展開貿易戰爆發以來的首次正式接觸。圖為美國紐約布魯克林紅鉤海運碼頭的貨櫃。歐新社
美國和中國本周將在瑞士展開貿易戰爆發以來的首次正式接觸。圖為美國紐約布魯克林紅鉤海運碼頭的貨櫃。歐新社

美國財政部長貝森特和貿易代表葛瑞爾本周將與大陸副總理何立峰在瑞士展開談判。根據觀察人士，考慮到美中在地緣政治和經濟領域較勁，再加上川普重塑經濟秩序的決心，這場自川普宣布對等關稅以來的首次正式公開接觸，不太可能讓貿易戰快速落幕，即便彼此的關稅有所下調，雙方博弈仍將持續。

貝森特在一份聲明中表示：「我期待富有成效的會談，我們將努力重新平衡國際經濟體系，使其更符合美國利益。」他隨後在接受福斯新聞採訪時表示，與中國的會談將於周六和周日舉行。他同時強調，這只是初步會談，談判將如何進行還有待觀察。

研究業者Sinology的負責人Andy Rothman認為，這個級別的官員會晤令人欣喜，但他採取觀望態度。他說，「這是個真正的機會，看川普是否授權貝森特和格里爾進行談判，以及他們能否明確說明川普的要求和讓步」。

Rothman表示，中國官員的擔憂並非沒有道理，就在當天稍早，川普會晤加拿大總理卡尼時直接挑明，就算卡尼說破嘴皮，美國也不會取消對這個北方鄰國的關稅。

美中會談消息公布的幾小時前，避險基金大亨、Pershing Squar的艾克曼 (Bill Ackman) 在社群平台X上，建議川普政府：立即將中國輸美商品的關稅降至20%，之後12個月每月增加0.5%，接下來的12個月再每月提高 1%，此後再進一步遞增。但只要中國大陸改變不公平貿易的作法，關稅上調就可能停止或逆轉。艾克曼認為這種漸進方式能激勵企業轉移供應鏈，讓它們在過渡期間的運作也還能盈利，又大大降低經濟遭劇烈衝擊的風險。

分析人士指出，美中這場貿易戰不可能迅速結束，考量兩國在地緣政治和經濟等領域較勁，以及川普鐵了心要顛覆經濟秩序，就算關稅稅率下調，貿易爭端仍可能持續下去。

川普 關稅

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