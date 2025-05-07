川普稱不需與貿易夥伴反覆談判 他可直接設定稅率
彭博資訊報導，美國總統川普似乎放棄了與貿易夥伴反覆談判的想法，他表示，自己將為尋求避免更高關稅的貿易夥伴制定稅率。
川普周二（6日）在白宮與到訪的加拿大總理卡尼談話時說：「我們會定下非常公平的數字。我們會說，這就是對這個國家，我們想要的稅率。然後，恭喜，我們達成協議了。他們不是說『太棒了』，然後開始採購，就會說『這樣不好』」。
川普追加說：「它將是一個非常公平的數字，會是一個較低的數字。我們不想傷害任何國家。」
彭博指出，川普周日（4日）曾表示，首批協議最早可能在本周達成。但他的這個最新說法似乎代表他可能會繼續改變策略。
金融市場已在熱切期待美國與貿易夥伴的首批協議即將達成，希望緩解美國貿易政策衝擊全球經濟之憂。然而，川普周二的談話，顯示他受夠了整天問他何時能達成協議。
川普說：「我們不是一定要簽署協議。如果我們想，現在就可以簽署25項協議。」他還表示，在他前往中東之前，會在未來幾天自己宣布一項重大消息，但他說未必與貿易有關。
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