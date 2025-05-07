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美中本周展開貿易談判重在降溫 股市喝彩金價跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美中本周展開貿易談判重在降溫。美聯社
美中本周展開貿易談判重在降溫。美聯社

美國財政部長貝森特和貿易代表葛瑞爾本周將飛往瑞士，和大陸副總理何立峰展開貿易談判，尋求化解雙方因關稅造成的對峙。

標普500期指在亞洲早盤一度上漲1.1%，那斯達克100期指勁揚1.3%。金價則下跌，結束二連漲。

美中兩國政府周二分別發布新聞稿，確認這場會談將於周六和周日舉行，這是川普總統宣布對中國祭出最高達145%的懲罰性關稅、北京則以最高125%的報復性關稅回應後，雙方首度公開證實的貿易談判。

貝森特在接受福斯新聞訪問時表示，現行的關稅水準難以持續，等同於「貿易禁運」。他說，這場會談主軸是「降溫」，而非立即敲定大型協議：「我們得先降溫，才談得下去。」他說：「我們不希望脫鉤，我們追求的是公平貿易。」

大陸商務部也發布新聞稿說，美方應展現誠意，糾正錯誤做法，透過「平等協商」解決雙方關切。中方是在綜合評估美方呼籲和自身利益後，決定恢復和美國接觸。

Jensen Investment Management 經理人威爾森（Jeff Wilson）說：「雙方開始對話，或至少開始談論要對話，這顯然是個好兆頭。這是朝向未來可能降溫的第一步。」

華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.）外匯策略師Christopher Wong說：「美中相關消息有助穩定市場信心。」他指出，這消息有助和景氣循環相關的貨幣反彈，資金將移出日圓、瑞士法郎和黃金等避險資產。

日圓兌美元貶值0.6%至143.24日圓；金價下跌1.3%至每英兩 3,386.11美元。

川普 金價 關稅

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