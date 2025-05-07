美中本周瑞士談判！美財長：重在緩解緊張 不預期達成協議

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國財政部長貝森特及貿易代表葛里爾預計本周在瑞士會晤中國經貿官員，凸顯美中貿易戰可能降溫。不過，貝森特6日表示，對於達成重大貿易協議「不抱預期」。

貝森特告訴福斯新聞：「我的感覺是，這次會議著重降低緊張局勢，而非達成重大貿易協議......，在我們向前邁進之前，必須先緩解情勢。」

美國財政部6日下午證實，貝森特將於8日訪問瑞士；貿易代表署宣布，葛里爾本周稍晚將訪問日內瓦；兩人均將拜會瑞士總統凱勒蘇特。

財政部表示，貝森特訪問瑞士期間將與中國主管經濟事務的首席代表會面；貿易代表署也指出，葛里爾在瑞士期間，將與他的中國對口官員會面，討論貿易議題。新聞稿都未提及中國官員的名字。

根據中國官媒人民日報，中國外交部7日一早宣布，副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。

CNN指出，美中即將進行對話的消息，可能標誌川普第二任內迄今冷淡的美中貿易關係有可能解凍。貝森特6日強調，美國不希望與中國「脫鉤」。

貝森特說：「全世界都在向美國尋求協議，中國是其中缺少的一環。我們不想脫鉤，我們希望的是公平貿易。」

美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。