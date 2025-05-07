快訊

3C致命／恐怖網路挑戰入侵兒少世界 台灣家長如臨大敵

「妻簽字求活路」宥勝爆離婚遷居 前經紀人發聲回應

關稅戰美國憂通膨風暴再起 專家為何看好台灣能躲過？

聽新聞
0:00 / 0:00

周末與陸官員會面 美財長：美只盼公平貿易 不想與中脫鉤

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。(美聯社)
美國財政部長貝森特。(美聯社)

美國財政部長貝森特預計10日與中國大陸官員在瑞士會面，貝森特認為，雙方會面可能聚焦緩解情勢；貝森特也說，美中之間沒有誰先聯繫誰，恰好中國大陸的團隊也旅經歐洲，雙方才促成本次會面。

美國總統川普6日鬆口說，他尚未與中國大陸見面，不過川普政府隨即在6日傍晚宣布，貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於8日出發前往瑞士，預計與中國大陸的經貿高層代表會面。

貝森特6日接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國確實尚未與中國大陸展開談判，指世界各國都來到美國談判，但中國大陸一直是欠缺的拼圖。

貝森特說，原來美方是希望與瑞士做協商，後來發現中國大陸的團隊也將旅經歐洲，並經過瑞士，因此美中雙方將在10日、11日連續兩天會面；貝森特認為，美中之間有共同的利益，都認為現狀無法持續下去，特別是對中國大陸來說。

貝森特指出，美中祭出的高關稅形同兩國禁運（embargo），美國並不想與中國大陸脫鉤（decouple），美國只是希望有公平的貿易。

至於誰先聯繫誰？貝森特說，美中之間有非常多的接觸點，沒有誰先聯繫誰的問題。

貝森特說，美中同意在瑞士對話，雙方會在10日、11日決定討論的主題，不過他認為對話的主題會聚焦在緩解情勢，而非大規模的貿易協議；貝森特說，美中必須先緩解情勢才能繼續前進。

對於有沒有可能降低關稅來換取與中國大陸談判的空間，貝森特說，他不願透露美國的談判策略，但所有條件都可以公開談，最後有川普做最後的決定；貝森特也指出，川普已經公開表示，如果美國與各國的談判不順利，他樂於決定一個關稅數字。

貝森特說，各國可以帶著誠意來談，拿出最好的表現，否則川普也樂於讓關稅稅率回到4月2日的數字。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

印巴交火升溫！川普發聲了：希望盡快結束

沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣

川普貿易協議再現搖擺 美股道指跌近400點 史指連兩日收低

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

相關新聞

要談了！美財長、貿易代表擬8日與大陸官員瑞士見面

美國財政部6日宣布，財政部長貝森特（Scott Bessent）計畫於5月8日前往瑞士與中國大陸的經濟代表見面。

提高價格、撤離中國：關稅戰中芭比娃娃躺槍

美泰公司以芭比娃娃（Barbie）、風火輪小車（Hot Wheels）和UNO紙牌遊戲而聞名於世，公司管理層周一（5月6日）表示，必要時對產品進行提價，但沒有具體說明哪些玩具將被調價。首席執行官克雷茲（Ynon Kreiz）強調，公司四成至五成的產品仍將定價在20美元以下。

川普稱不需與貿易夥伴反覆談判 他可直接設定稅率

彭博資訊報導，美國總統川普似乎放棄了與貿易夥伴反覆談判的想法，他表示，自己將為尋求避免更高關稅的貿易夥伴制定稅率。

美中本周展開貿易談判重在降溫 股市喝彩金價跌

美國財政部長貝森特和貿易代表葛瑞爾本周將飛往瑞士，和大陸副總理何立峰展開貿易談判，尋求化解雙方因關稅造成的對峙。

美中本周瑞士談判！美財長：重在緩解緊張 不預期達成協議

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國財政部長貝森特及貿易代表葛里爾預計本周在瑞士會晤中國經貿官員，凸顯美中貿易戰可能降...

周末與陸官員會面 美財長：美只盼公平貿易 不想與中脫鉤

美國財政部長貝森特預計10日與中國大陸官員在瑞士會面，貝森特認為，雙方會面可能聚焦緩解情勢；貝森特也說，美中之間沒有誰先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。