周末與陸官員會面 美財長：美只盼公平貿易 不想與中脫鉤

美國財政部長貝森特預計10日與中國大陸官員在瑞士會面，貝森特認為，雙方會面可能聚焦緩解情勢；貝森特也說，美中之間沒有誰先聯繫誰，恰好中國大陸的團隊也旅經歐洲，雙方才促成本次會面。

美國總統川普6日鬆口說，他尚未與中國大陸見面，不過川普政府隨即在6日傍晚宣布，貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於8日出發前往瑞士，預計與中國大陸的經貿高層代表會面。

貝森特6日接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國確實尚未與中國大陸展開談判，指世界各國都來到美國談判，但中國大陸一直是欠缺的拼圖。

貝森特說，原來美方是希望與瑞士做協商，後來發現中國大陸的團隊也將旅經歐洲，並經過瑞士，因此美中雙方將在10日、11日連續兩天會面；貝森特認為，美中之間有共同的利益，都認為現狀無法持續下去，特別是對中國大陸來說。

貝森特指出，美中祭出的高關稅形同兩國禁運（embargo），美國並不想與中國大陸脫鉤（decouple），美國只是希望有公平的貿易。

至於誰先聯繫誰？貝森特說，美中之間有非常多的接觸點，沒有誰先聯繫誰的問題。

貝森特說，美中同意在瑞士對話，雙方會在10日、11日決定討論的主題，不過他認為對話的主題會聚焦在緩解情勢，而非大規模的貿易協議；貝森特說，美中必須先緩解情勢才能繼續前進。

對於有沒有可能降低關稅來換取與中國大陸談判的空間，貝森特說，他不願透露美國的談判策略，但所有條件都可以公開談，最後有川普做最後的決定；貝森特也指出，川普已經公開表示，如果美國與各國的談判不順利，他樂於決定一個關稅數字。

貝森特說，各國可以帶著誠意來談，拿出最好的表現，否則川普也樂於讓關稅稅率回到4月2日的數字。