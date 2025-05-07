要談了！ 美財長、貿易代表擬8日與大陸官員瑞士見面
美國財政部6日宣布，財政部長貝森特（Scott Bessent）計畫於5月8日前往瑞士與中國大陸的經濟代表見面。
美國財政部6日發出新聞稿指出，貝森特將在8日前往瑞士，除了與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Ketter-Sutter）會面，他也預計與中國大陸的經濟代表見面。
貝森特說，他非常期待能夠有建設性的對話，以重新平衡國際貿易系統，更加符合美國的利益。
根據路透社報導，美國貿易代表署表示，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將同行，這可能是兩國針對美國總統川普提出的關稅政策做談判的前置作業。
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