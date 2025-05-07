快訊

印巴開戰！印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

中美關稅戰有解 大陸宣布副總理何立峰赴瑞士與美財長貝森特會談

印度發動砲襲！巴基斯坦怒嗆「戰爭行為」造成3死12傷 將作出強烈回應

要談了！ 美財長、貿易代表擬8日與大陸官員瑞士見面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部6日宣布，財政部長貝森特（Scott Bessent）計畫於5月8日前往瑞士與中國大陸的經濟代表見面。

美國財政部6日發出新聞稿指出，貝森特將在8日前往瑞士，除了與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Ketter-Sutter）會面，他也預計與中國大陸的經濟代表見面。

貝森特說，他非常期待能夠有建設性的對話，以重新平衡國際貿易系統，更加符合美國的利益。

根據路透社報導，美國貿易代表署表示，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將同行，這可能是兩國針對美國總統川普提出的關稅政策做談判的前置作業。

川普 關稅

延伸閱讀

2小時談完！日美第2輪貿易談判結束 汽車關稅成焦點

美票選最愛政府官員是他！川普內閣認同度民調曝光 墊底有4人

認了關稅政策可能會丟選票！川普：但我還是要拯救國家

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

相關新聞

鬆口未與中方見面 川普：雙方會在合適的時機見面

美國總統川普6日坦言說，他尚未與中國大陸會面，但川普說，兩國會在合適的時機點見面，並認為中國大陸想要見面。

美財長：最快本周公布部分貿易協議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日表示，有信心在年底前完成80%至90%的貿易談判，並稱最快本周就會公...

提高價格、撤離中國：關稅戰中芭比娃娃躺槍

美泰公司以芭比娃娃（Barbie）、風火輪小車（Hot Wheels）和UNO紙牌遊戲而聞名於世，公司管理層周一（5月6日）表示，必要時對產品進行提價，但沒有具體說明哪些玩具將被調價。首席執行官克雷茲（Ynon Kreiz）強調，公司四成至五成的產品仍將定價在20美元以下。

川普2周內開徵藥品關稅 財長稱與陸協商將有重大進展

美國總統川普五日預告，計畫在未來兩周內對進口藥品加徵新一輪關稅，進一步擴大其貿易保護主義政策範圍。

要談了！ 美財長、貿易代表擬8日與大陸官員瑞士見面

美國財政部6日宣布，財政部長貝森特（Scott Bessent）計畫於5月8日前往瑞士與中國大陸的經濟代表見面。

美元連三跌、日圓升到142字頭 貿易談判迄無具體結果

美元指數周二下跌，投資人等候聯準會（Fed）決議，投資人對美國貿易談判迄無具體結果感到不安。加拿大總理卡尼和美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。