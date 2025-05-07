美元連三跌、日圓升到142字頭 貿易談判迄無具體結果

美元指數周二下跌，投資人等候聯準會（Fed）決議，投資人對美國貿易談判迄無具體結果感到不安。加拿大總理卡尼和美國總統川普會面，加幣走升，觸及10月以來最強。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.6%至99.238，連續三日下跌。

滙豐銀行策略師Daragh Maher和lyde Wardle在報告中寫道，「市場在等明天的聯邦公開市場委員會會議結果，面對關稅帶來的供給衝擊，投資人希望會議能就Fed將如何平衡通膨和成長提供更清晰的指引」。

Moneycorp北美結構主管Eugene Epstein說：「市場開始緊張起來，因為自宣布90天關稅緩期以來，時間一天天過去，但卻沒有宣布任何實質性消息。」

美國商務部周二公佈的數據顯示，由於企業爭相在川普政府實施廣泛關稅政策前增加進口，美國貿易逆差在3月擴大至創紀錄水準。

美元兌加幣貶值0.3%，至1.3780，一度下跌0.5%，至1.3751，為10月份來最低。

加拿大對美國的出口大幅下降，而對其他國家出口飆升，凸顯貿易正受到關稅的影響。

歐元兌美元升值0.5%，至1.1370，梅爾茨經歷波折之後，終於獲得國會支持出任德國總理。

美元兌瑞典克朗下跌0.9%，至9.5749；美元兌日圓跌0.9%，至142.41；日圓主要貨幣中漲幅居前。