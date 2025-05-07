美中官員本周將在瑞士展開貿易談判 美股指數應聲大漲

美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾將於本周前往瑞士，和大陸國務院副總理何立峰展開貿易談判，重啟美中兩國協商。

美股期指應聲走揚，標普500和那斯達克期指雙雙上漲約1%，亞洲股市今天開盤也將受到激勵。

美中政府周二分別發布聲明，宣布此行，這將是美國總統川普宣布全面關稅政策以來，雙方首次正式談判。美方針對中國進口貨品課徵最高145%的懲罰性關稅，北京也以最高125%的報復性關稅反制。

新一輪談判可望提振市場信心，投資人期待可因此調降關稅，避免全球兩大經濟體的貿易關係持續惡化。

川普最近表示，未來某個時間點願意調降對陸關稅，但本周他又聲稱，美國「就算不跟中國貿易也沒損失」，還說中國船隻「正在太平洋上掉頭返航」。他也強調，美國消費者會願意承擔價格上漲與商品選擇變少的代價，以重整和中國大陸的貿易關係。