川普：未來兩週將審查潛在貿易協議
美國總統川普今天表示，接下來兩週他將和政府高階官員審查潛在的貿易協議，以決定接受哪些協議。
路透社報導，在貿易戰對全球經濟構成威脅下，川普和美國政府高階官員表示，目前正與各國就多項經濟協議進行談判。川普也說，他預估未來兩週內將會取得成果。川普是在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）進行雙邊會議前，發表上述言論。
川普表示，可能針對「美國-墨西哥-加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）重新進行談判；這項在川普第一任期內簽署的協定，預計於明年到期。
然而，川普表示，他並不打算延長這份自由貿易協定，他說曾考慮重新談判這項協定，但質疑「是否有其必要」。卡尼隨後補充說：「這是更廣泛談判的基礎，其中一些內容必須改變。」
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