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美財長：最快本周公布部分貿易協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。記者陳熙文／攝影
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。記者陳熙文／攝影

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日表示，有信心在年底前完成80%至90%的貿易談判，並稱最快本周就會公布與部分最大貿易夥伴之間的協議。

貝森特6日出席聯邦眾議院撥款委員會的公聽會，他在會中指出，美國有18個非常重要的貿易關係，美方目前正與其中17個貿易夥伴談判；貝森特說，美國目前尚未與中國大陸談判。

貝森特表示，美國很快就會看到其他國家對美國徵收的關稅、對美的非關稅障礙、匯率操縱和他國對其勞動力和企業的補帖等，大幅減少。

貝森特表示，若年底前沒有完成80%至90%與重大貿易夥伴的談判，他會感到非常驚訝，並認為時程可能更快；貝森特說，川普政府最快這周，就有可能宣布與部分美國最大貿易夥伴之間的協議。

貝森特並未透露哪些國家，但表示，他們都給予美國非常好的條件。

不過，貝森特也遭到眾議員的質疑；威斯康辛州民主黨眾議員波肯（Mark Pocan）在發言時質問貝森特說，到底是誰要支付關稅？貝森特則回答說，這是非常複雜的問題。

貝森特說，從歷史上來看，支付關稅的人有很複雜的組成；波肯則說，最終還是由美國消費者來負擔川普的關稅。

川普 關稅

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