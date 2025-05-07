對外國電影徵100%超高關稅？川普態度軟了

美國總統川普日前宣布，將針對外國電影徵收百分之一百關稅，不過川普五日態度放軟表示，他計畫與電影產業的代表見面，確定他們對這項提議感到滿意；美國白宮五日表示，川普政府尚未做最後決定，正在探索各種選項。

川普四日在社群媒體發文稱美國電影工業正在快速消亡，其他國家正提供各種誘因，讓美國電影工作者和製片廠離美國而去；好萊塢和美國其他地區正遭受重大衝擊。川普說，這屬於國家安全危機，因此他會指示商務部和貿易代表立即開始研擬向外國電影或在國外製作的電影開徵百分之百關稅，「我們要讓電影再次在美國製作。」

對此，商務部長盧特尼克也在X平台上回應川普表示，「我們即刻來辦」。

然而，川普政府會如何計算，是否僅限於院線電影，還是也影響到串流影片，至今還沒有具體的說法。

根據BBC報導，歐洲連鎖戲院Vue創辦人理查茲質疑，不知道川普政府會如何定義美國電影，是看資金來源、劇本、導演、演員，還是電影拍攝地？

近年來有不少美國電影工作者選擇到加拿大、英國等國拍片，節省成本只是原因之一，英國等國也有專業拍攝製作團隊，是影響電影工作者的重大因素。

川普五日表示，美國電影產業受到其他國家的重擊，川普也把責任推到加州州長紐森身上，認為他的無能影響到電影產業。

川普說，他預計與電影產業代表見面，確保他們喜歡這項提案；川普說，他不希望傷害到電影展業發展，但希望照顧到產業的工作機會，他認為電影產業過去幾乎百分之百在美國製作，現在卻已放棄美國了。

白宮發言人表示，川普政府尚未對外國電影關稅做出決定，政府正在探索所有選項以達成川普指令，保護美國國家和經濟安全，同時讓好萊塢再次偉大。