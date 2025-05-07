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歐美貿易談判幾無進展 美千億美元商品恐加稅
知情人士透露，按照歐盟計畫，如果正在進行的歐美貿易談判，未能達成令人滿意的結果，歐盟將對價值約1,000億歐元（1,130億美元）的美國商品加徵關稅。
彭博資訊6日報導，歐盟擬議中的報復性措施，預定最早7日與成員國分享，徵詢期持續一個月，隨後最終確定清單。因相關計畫未公開，知情人士要求匿名。清單在此期間可能會有變動。
歐盟與美國之間的談判已於上月正式啟動，但至今幾乎未取得任何進展，目前預期是大部分美國關稅將保持不變。
歐盟6日稍早表示，川普政府正在進行的貿易調查，將使面臨關稅的歐盟商品總額增至5,490億歐元（6,220億美元）。彭博曾報導，負責貿易事務的歐盟委員會預計本周將交給美國一份文件，以推動談判進展。
歐盟提出的條件將包括降低貿易和非關稅壁壘，在因應不公平競爭等戰略挑戰上合作，以及增加購買美國商品，並提高對美國的投資。
美國此前表示，可能對進口木材、製藥產品、半導體、關鍵礦物和卡車等商品加徵關稅，這將使歐盟受影響的產品價值擴大到1,700億歐元。
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