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企業預期加稅提前拉貨效應 美3月貿易逆差衝上新高 高於經濟學者預估

經濟日報／ 編譯任中原魏紹揆／綜合外電
美國商務部6日公布，3月產品與服務貿易逆差比2月激增14%，達1,405億美元，寫新高。航運貿易示意圖。 （美聯社）
美國商務部6日公布，3月產品與服務貿易逆差比2月激增14%，達1,405億美元，寫新高。航運貿易示意圖。 （美聯社）

美國商務部6日公布，3月產品與服務貿易逆差比2月激增14%，達1,405億美元，寫新高，且高於經濟學者預估的1,372億美元，主因美國企業預期川普將於4月大幅提高關稅，因此紛紛搶先擴大進口。

進口額增加4.4%，創4,190億美元新高；其中產品進口額增加5.4%，創3,468億美元新高，其中以消費品進口增幅增加225億美元最強，主因製藥相關進口額激增，電腦周邊設備等資本設備與汽車進口額也增加。出口額增加0.2%，為2,785億美元，也創新高；其中產品出口增加0.7%，達1,832億美元。貿易逆差激增，是美國第1季經濟萎縮0.3%的元兇，對經濟成長率的殺傷力達4.83個百分點，幅度創新高。

不過彭博經濟團隊預測，基於4月16日以來從中國運往美國的貨櫃量劇減，因此進口將告趨緩；據ISM指數顯示，製造業及服務業進口正在減少。隨著進口及逆差減少，經濟成長將出現短期反彈。

不過經濟學者表示，進口額雖將減少，但由於其他國家杯葛美國產品及觀光，進口減少可能被出口減幅抵銷，因此逆差額能減多少仍有待觀察。

貿易報告並顯示，3月美國對加拿大的產品貿易逆差縮小，但對墨西哥的逆差仍與2月時的歷史高點相當接近。美國對愛爾蘭的逆差額激增到293億美元，但對中國的產品逆差則減少。

同日，越南統計總局公布，4月貿易順差僅5.77億美元，不及彭博預測的7.5億美元，更遠低於3月的16.4億美元。出口額年增19.8％至374億美元，高於預期，其中紡織纖維、運動用品以及玩具較去年同期幾乎增加100％；進口額躍增22.9％至369億美元，也高於預期，其中原物料、設備和生產的備用零件占了絕大部分。

另外，美國總統川普5日預告，計畫在未來兩周內對進口藥品加徵新一輪關稅，進一步擴大其貿易保護主義政策的範圍。川普5日於白宮橢圓辦公室簽署與健康政策相關的行政命令，會中透露將針對進口藥品實施新一波關稅。川普表示：「我會在接下來兩周內宣布。」

華盛頓郵報報導，川普簽署的最新行政命令重點，是為鼓勵美國境內的藥品製造。白宮兩名官員指出，該命令將簡化國內藥廠設立與審核程序，包含縮短美國食品藥物管理局（FDA）審查製藥設施所需的時間，目前設廠流程動輒需時五至十年。

此外，命令也要求提高對外國製藥廠的查廠費用、加強主成分來源的通報機制，並考慮公開未遵守規定廠商名單。同時，環保署（EPA）也被要求加速製藥及原料相關設施的建造。

川普曾於上月表示，美國過度依賴他國藥品供應，「我們已經不再自製藥品」，暗示相關政策「不久的將來」即會上路。

川普 關稅

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