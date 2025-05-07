川普2周內開徵藥品關稅 財長稱與陸協商將有重大進展

美國總統川普五日預告，計畫在未來兩周內對進口藥品加徵新一輪關稅，進一步擴大其貿易保護主義政策範圍。

華盛頓觀察家報報導，川普五日於白宮橢圓辦公室簽署與健康政策相關的行政命令，會中透露將針對進口藥品實施新一波關稅。川普表示，「我會在接下來兩周內宣布」。

川普簽署的最新行政命令重點，是鼓勵美國境內藥品製造。白宮官員指出，該命令將簡化國內藥廠設立與審核程序，包含縮短美國食品藥物管理局審查製藥設施所需的時間；目前設廠流程需時五至十年。

此外，命令也要求提高對外國製藥廠的查廠費用、加強主成分來源的通報機制，並考慮公開未遵守規定廠商名單。同時，環保署也被要求加速製藥及原料相關設施的建造。

美商務部長盧特尼克在接受福斯商業頻道主持人庫德洛訪問時表示，以往要兩、三年才談成一份小型協議，但現在美國將能在九十天內談成多項重大協定，把製藥、汽車和半導業工廠都帶回美國，促進美國經濟成長。

盧特尼克同時質疑為什麼AI晶片要在台灣生產。他說，「外國對美國關閉市場，我們卻對外國開放市場。現在該讓這事變得更公平了。如果他們對美國開放市場，我們可以出口，把那些上好的製造業工作機會帶回美國。為什麼所有AI晶片都應由台灣製造，而不應由美國製造？如果那些晶片都在美國製造，你就會看到我們的GDP（國內生產毛額）超越其他國家」。

美國財政部長貝森特接受CNBC訪問時說，他認為美國非常接近達成一些貿易協議，和中國大陸的協商「未來幾周可能會有重大進展」。他說，十七個貿易夥伴都已提出非常好的貿易提案，但不包括大陸，大陸也是總統川普貿易難題的最大一塊拼圖。

然而，川普政府對各國祭出關稅大棒，牽動各國與北京關係。澳洲外交部長黃英賢在澳洲廣播公司（ABC）播出的專訪中說，美國對澳洲加徵百分之十的對等關稅不當且毫無道理，澳洲將繼續向美方表達觀點並持續推進工作，強調這不僅是因為美國關稅，也為了實現澳洲出口的多元化，以確保澳洲在不斷變化的世界中更具經濟彈性。

黃英賢指出，澳洲需要堅持要求取消這些關稅，也需要擴大與中國的貿易，實現出口市場多元化。她並提到，在工黨政府第一任期，澳洲與中國之間價值兩百億澳元的貿易壁壘已消除。