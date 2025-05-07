提高價格、撤離中國：關稅戰中芭比娃娃躺槍

美泰公司以芭比娃娃（Barbie）、風火輪小車（Hot Wheels）和UNO紙牌遊戲而聞名於世，公司管理層周一（5月6日）表示，必要時對產品進行提價，但沒有具體說明哪些玩具將被調價。首席執行官克雷茲（Ynon Kreiz）強調，公司四成至五成的產品仍將定價在20美元以下。

美泰表示，公司目前正加快減少對中國製造產品的依賴。去年，美泰已將280種產品的生產從中國轉出，今年計劃再轉移500種。目前，美泰公司約40%的產品產自中國，而整個玩具行業約八成產品的產地是中國。

目前，美泰約20%的全球產量銷往美國市場，公司預計這一比例將在明年降至15%以下，到2027年進一步降至10%以下。克雷茲表示，如有必要，公司將加快這一調整速度。

據中國玩具網報導，2018年美泰開始了供應鏈改革。根據公司最新的文件顯示，美泰目前的產品來自七個國家，包括在印尼、泰國、馬來西亞和墨西哥的生產基地。美泰高層透露，2027年之後，任何一個國家在美泰全球總產量中的佔比不會超過25%。

川普總統日前在NBC《與媒體見面》（Meet the Press）節目中，稱美國從中國進口了太多「垃圾」。他表示，「也許孩子們只能擁有兩個玩偶，而不是三十個。也許這兩個玩偶的價格會比平常多幾美元。」

除少數產品外，川普已對絕大多數從中國進口的商品徵收了累計高達145%的關稅，而中國正是全球玩具產業的主要生產基地。川普稱，他希望通過徵稅來糾正貿易失衡問題，並將生產轉回美國本土。

批評者警告稱，川普的關稅政策將導致消費者價格上漲，甚至出現貨架空缺的現象。

(綜合報導)

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