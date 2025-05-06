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無畏電影重稅批川普「不了解產業」 澳洲向好萊塢招手

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
儘管美國總統川普的關稅計畫對「駭客任務」（The Matrix）、「貓王」等好萊塢電影海外拍攝地點構成威脅，但澳洲當局表示，仍希望與美國合作拍攝「優秀電影」。（法新社）
儘管美國總統川普的關稅計畫對「駭客任務」（The Matrix）、「貓王」等好萊塢電影海外拍攝地點構成威脅，但澳洲當局表示，仍希望與美國合作拍攝「優秀電影」。（法新社）

儘管美國總統川普關稅計畫對「駭客任務」（The Matrix）、「貓王」等好萊塢電影海外拍攝地點構成威脅，但澳洲當局表示，仍希望與美國合作拍攝「優秀電影」。

法新社報導，川普4日宣布針對所有在海外製作的電影課徵100%關稅，並稱好萊塢應專注於「美國製電影」。

所謂的「澳萊塢」（Aussiewood）多年來利用稅賦減免優惠與其他現金誘因吸引外國製片人來到澳洲拍片，為美國主流片廠製作一連串賣座電影。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時表示：「很多美國電影都是在澳洲拍攝。這樣的合作是件好事，不應受到阻礙。」

1986年上映的喜劇片「鱷魚先生」（CrocodileDundee）讓澳洲剛起步的電影產業在美國嶄露頭角。後來包括漫威（Marvel）系列、「不可能的任務」（Mission Impossible）續集，以及「貓王」（Elvis）等好萊塢電影都在澳洲拍攝。

川普宣布將對非美製電影課徵100%關稅後，電影產業人士說，這是不瞭解產業的總統草率提出的政策。

娛樂產業律師韓德爾（Jonathan Handel）指出：「這項政策毫無道理」。

韓德爾向法新社解釋，許多美國製作的電影，像是「007」（James Bond）系列、「不可能的任務」等，顯然是基於創作需求而到海外取景拍攝。

韓德爾指出，「倘若劇情需要湯姆克魯斯（TomCruise）爬上艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），難道我們要去拉斯維加斯的仿製艾菲爾鐵塔拍攝嗎？這完全不合理。」

韓德爾指出，電影還涉及智慧財產權，「你可以買電影票，但不能像買衣服或買汽車那樣去買電影」。

韓德爾指出，就算真的建立針對外國拍攝電影的課稅系統，對美國電影業來說仍將是弊大於利。

「這會導致產量縮減、成本增加，電影院和串流平台可播放的作品數量減少，最終對發行端造成打擊。」

好萊塢 川普 澳洲 美國 關稅 電影

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