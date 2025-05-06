拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

共同社5日引述知情人士說法報導，美國在最近的談判中，不只拒絕日方提出的全面豁免10%對等關稅，也拒絕取消針對日本加徵的14%特定國家稅率。對於要求全面取消關稅的日本而言，形勢極為嚴峻。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正1日與美國財政部長貝森特等人舉行了第二輪部長級談判。前述消息人士指出，貝森特等美方官員當時告訴赤澤，川普政府只願意把暫緩至7月初的14%特定國家關稅下調擺上談判桌。

根據消息人士說法，美方在第二輪談判中強調，只會考慮根據談判進展，延展90天的緩徵或降低14%的稅率，但宣稱不會將國別稅率降為零。華府已表示，無意商討全球的10%基準稅率，或針對汽車及鋼鐵產品加徵的關稅。

報導指出，日本是與美國談判的首批國家之一，而東京一直在尋求全面取消「對等」關稅、對汽車課徵的25%額外關稅，以及鋼鋁25%關稅，強調日方透過投資和創造就業機會對美國做出的貢獻。不過，美國對日本不予特殊優惠的態度十分明確，預計5月中旬起的談判將困難重重。

美國另外對引擎和變速箱等關鍵汽車零件徵收的25%額外關稅於3日生效，並提供為期2年的部分寬減措施。

報導同時指出，川普顯然認為，日本在開放汽車和農業領域上存在更多空間。根據其他消息來源說法，在4月中的第一輪會談中，美方對進口到日本的美製汽車數量表示不滿，並敦促日方向更多美國農作物開放市場。

共同社指出，日美兩國計劃5月中開始召開部長級會議，加快工作層面的磋商，並指美國拜登政府時期重新評估過川普第一任期開徵的鋼鐵關稅，保留了關稅本身，但設立了免稅的進口配額，對等關稅也可能採取類似做法。