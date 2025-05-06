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中美何時正式談判？川普強硬喊「不會先採取行動」 陸外交部這樣說

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
面對中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠的問題，外交6日稱，若美方真想透過對話談判解決問題，就應停止威脅、施壓，在平等基礎上進行對話。路透
面對中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠的問題，外交6日稱，若美方真想透過對話談判解決問題，就應停止威脅、施壓，在平等基礎上進行對話。路透

中美針對關稅戰雖逐步釋出談判新訊號，惟至今仍未見雙方真正開啟談判。面對中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠的問題，大陸外交部6日指出，關稅戰是美方挑起的，中方態度一貫。「打，奉陪到底。談，大門敞開」。若美方真想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅、施壓，在平等基礎上進行對話。

在6日下午大陸外交部例行記者會上，有外媒問及美國總統川普在接受美國媒體採訪時稱，他不會為了開啟談判而取消對中國加徵的關稅。中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠？是否美國必須先降低關稅，中國才願意參與談判？

對此，大陸外交部發言人林劍重申，「這場關稅戰是美方挑起的，中方的態度是一貫的，也是明確的。打，奉陪到底。談，大門敞開。」

林劍強調，美方近期不斷表示，希望與中方進行談判。關稅戰貿易戰沒有贏家。如果美方真想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅、施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方進行對話。

此前，川普在美國國家廣播公司新聞網（NBC）節目Meet the Press於5月4日播出的專訪中說道，「我會在某個時間點調降（關稅），否則根本無法與他們做生意」，「他們（大陸）很想和我們（美國）做生意」，「他們的經濟快崩潰了」。據悉，此專訪於5月2日錄製。

同時，在訪談中，川普還表示關稅已對大陸經濟造成影響，他舉例像是工廠關閉和失業率「暴增」，但堅稱他不會先採取行動。至於當節目主持人維爾克（Kristen Welker）進一步問道，「你不會調降對中國課徵的關稅，好讓他們坐上談判桌嗎？」川普則反問，「不會」，「我為什麼要這麼做？」

另，據華爾街日報，有美方官員透露，白宮本周將至少宣布與一個希望豁免更高關稅的國家達成協議。川普也相對要求對方開出一系列讓利條件，包括擴大採購美國貨品，並降低非關稅貿易障礙。

外交部 川普 美國 關稅

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