為躲美國關稅再出招！傳陸企鑽體系漏洞 刻意低報出貨金額

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經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸製造商為迴避川普政府的關稅，正欺騙式地低報輸美貨物價格。路透
中國大陸製造商為迴避川普政府的關稅，正欺騙式地低報輸美貨物價格。路透

文件顯示，中國大陸製造商為迴避川普政府的關稅，正欺騙式地低報輸美貨物價格，利用美國當局始終難以監管的體系漏洞。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸化學品與包裝供應商都正提議為美國小企業，進行運送貨物的稅訖交易（delivery duties paid）。稅訖交易是允許出口商出應關稅成本的流程，供應商表示，能藉由這個程序刻意壓低運送貨物的價格或調整產品說明，從而大幅降低關稅成本。

物流平台Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）表示，正看到愈來愈多案例顯示，中國大陸工廠提議為企業支付關稅，接著以低於理應課徵關稅水準的價格，銷售產品到美國。

此舉可能弱化美國想以關稅吸引美國企業從國內採購產品的成效，但也可能讓美國消費者暫時免於日常用品漲價的困境。長期與從中國大陸進口產品美企合作的律師哈里斯（Dan Harris）指出，「這只是要躲避關稅」，雖然聯邦檢方會追究美國企業共謀從事這種行為，但若是由中國大陸業者進行，美方施力點不多。

武術裝備經銷商93 Brand老闆魯賓（Aaron Rubin）指出，他的中國大陸供應商已提議進行稅訖交易，支付額外關稅，「他們說，『我們將負擔100%的關稅』…我一毛錢都不用出」。魯賓等企業主已向美國海關暨邊境保護局（CBP）回報這種做法，擔心接受這類交易的競爭對手，會讓守法的企業陷於劣勢。

一位不願具名的加州食品製造商老闆表示，在川普提高關稅後，一家供應商提議修改發票上的銷貨成本，「幫我迴避關稅」，「我只能在裁員團隊或加入騙局之間抉擇」。

一些中國大陸業者也提議登記為「外國進口商」，從而能合法支付關稅。在主要經濟體中，美國少見地允許不在當地有據點的企業，只要繳納少數保證金，就能登記為進口商，當局因而難以執行高額罰款。一份2008年的政府報告發現，司法部很少追究外國進口商的詐欺行為，因為「不太可能在外國法院成功提起追收拖欠關稅的行動」。

德州美妝產品業者No Tox Life共同創辦人蜜佛德有從中國大陸進口一些瓶身等包裝，在川普政府2月首度提高陸貨關稅後，她詢問中國大陸供應商成本會因此增加多少，但多數供應商都回覆「您的價格不會上漲，因為我們將運用稅訖交易送貨，基本上是低報貨物申報（金額）」，並表示由於最近運輸成本跳增，運輸價格「可能稍微上漲一點，但比起關稅，上漲金額沒什麼」。

CBP則在聲明表示，會「透過結合法律當局、先進系統及操作程序執行關稅」，執法將包含法律允許的最高罰款」。

川普 美國 關稅

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