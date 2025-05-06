SHEIN、Temu避美關稅 大陸快電商加大歐洲廣告投入
美國取消對大陸小額包裹免稅政策2日正式生效，為避免被美國課徵沉重關稅，大陸快時尚電商平台SHEIN和Temu正將目光轉向歐洲等其他市場，近期加大了在英國與法國的廣告投放。
路透社今天的報導引述市場情報公司Sensor Tower數據，指SHEIN和Temu在4月加大了對歐洲的數位廣告支出，而相對於其他國家，在英、法的成長最高，其中SHEIN在法國和英國的廣告支出分別成長35%，Temu則分別成長了40%和20%。
以年增率來看，Temu在英國的廣告支出成長20%，在法國則大幅增加115%。SHEIN則在法國增加了45%，在英國成長幅度達100%。
此外，SHEIN和Temu也將部分數位廣告預算轉向巴西市場。Sensor Tower品牌與數位分析師Kara Lee表明，SHEIN在巴西為公司拉丁美洲市場設有製造據點，4月的數位廣告支出較去年同期成長140%，藉此因應Temu進軍當地市場的挑戰。
Temu今年4月在巴西的廣告支出則是去年同期的800倍。當時該公司正為2024年6月的正式上線進行廣告預熱。
報導說，早在上述禁令2日實施前，這兩家公司已經削減了在美國的數位廣告投放。由於美國總統川普加強對廉價進口品的貿易政策，SHEIN和Temu也被迫調漲商品價格，預期將擠壓利潤空間。
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