雙方自認占上風！美中關稅戰談判陷僵局 外媒曝：時間持續更久

美中遲未就關稅問題展開談判，雖然過去一段時間不時傳出風聲，卻都停留在「只聞樓梯響」的階段。外界評估，目前的僵局可能持續更久，因為相較於首次貿易戰，這次的關稅水準更高，而且雙方都認為自己占上風。

美國對等關稅的「解放日」屆滿1個月，美中雙方始終不願成為先讓步的一方，這場美國總統川普與大陸國家主席習近平間的較量，被比喻為「膽小鬼博弈（game of chicken）」。

據紐約時報中文網報導，日前白宮一場經濟簡報會議中，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問及「川普聲稱習近平打電話給他的說法」，貝森特堅稱不負責記錄總統的通話，「我在白宮有很多工作，但接線員不是我的職責」。

美中之間顯而易見的「沉默」對全球經濟而言是一個嚴重的問題，儘管兩國間尚未完全斷絕聯繫，但在關稅方面的對話似乎陷入了沉寂。

報導指出，大陸外交部發言人郭嘉昆在4月25日的例行記者會表示，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」然而，大陸商務部在5月2日時表示，正在評估與美國針對經貿問題進行談判一事。

在美中雙方陷入僵局之際，川普政府正與數十個可能面臨高額關稅的國家談判貿易協議。

大陸曾在川普的第一任期，與美國達成一項貿易協議，但基本上並未落實。大陸稱，除非美國撤銷一連串咄咄逼人且不公平的貿易措施，否則對談判新協議興趣不大。

雙方針鋒相對對經濟造成的影響已經顯現，國際貨幣基金（IMF）上個月下調了對美中兩國及全球經濟的成長預期，並警告關稅增加了經濟趨緩的可能性。

目前，川普政府正集中精力與大約18個受對等關稅影響的美國主要貿易夥伴進行協議談判。貝森特表示，與大陸的談判將與其他談判分開進行。然而川普尚未正式任命或授權任何美國官員代表他與大陸進行談判，這讓大陸官員認為川普政府尚未做好貿易談判的準備或缺乏誠意。

在川普第一任期內，他最初指派時任財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）領導對中貿易代表團。後來，又任命了立場更為強硬的萊特海澤（Robert Lighthizer）負責談判。

報導引述曾參與那輪貿易戰的資深人士認為，目前的僵局可能會維持更久，因為這一次關稅更高，而且雙方都認為自己占上風。