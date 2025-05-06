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川普100%境外電影關稅震撼影業 白宮：未做最終決定

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日在白宮簽發行政命令。法新社
美國總統川普5日在白宮簽發行政命令。法新社

衛報報導，美國總統川普4日表示，已下令對所有美國境外製作的電影徵收100%關稅，引發全球電影產業廣泛恐慌，主要影視公司和串流平台的股價下跌。不過，時隔一日，白宮5日表示，目前尚未就電影關稅做出最終決定。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「儘管尚未就外國電影關稅做出最終決定，但政府正探尋所有選項來履行川普總統的命令，以維護美國的國家和經濟安全，同時讓好萊塢再次偉大。」

 川普4日在自家社群平台「真實社群」表示，美國電影產業正迅速走向滅亡，其他國家正提供各種誘因吸引我們的電影製作人員和電影公司從美國出走。為此，「已授權商務部、美國貿易代表立刻啟動程序，對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅」。

消息一出引發美國串流平台和製作公司的股價下跌，尤其川普並未說明新措施是否適用在串流平台發行的電影。

截至5日午後稍早，Netflix股價下跌1.7%，Amazon下跌1.5%，還有華納兄弟探索（Warner Bros Discovery ）和派拉蒙（Paramount）分別下跌1.1%和1%。

好萊塢 川普 影視 白宮 關稅 電影

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