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稱加拿大是「社會主義」美商務部長對達成協議不樂觀 質疑AI晶片為何要在台生產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美商務部長盧特尼克5日表示，美國很快會達成一些貿易協議。但他對能否與加拿大達成協議有所懷疑，他稱加拿大是「社會主義政權」。他同時質疑為什麼人工智慧晶片要在台灣生產。

盧特尼克接受福斯商業頻道主持人庫德洛訪問時表示，以往要兩三年才談成一份小型協議，但現在將能在90天內談成多項重大協定，把製藥、汽車和半導業的工廠都帶回美國，促使美國經濟成長。

庫德洛問盧特尼克是否對與加拿大達成協議感到樂觀，盧特尼克回應：「我認為這非常複雜。我是說，這確實非常複雜，因為他們基本上已經占了我們幾十年的便宜，是吧？」

英國衛報指出這是有違外交辭令的言論。加拿大總理卡尼預定周二將與川普會晤。

盧特尼克補充說：「他們有社會主義政權，本質上一直在榨取美國的利益，總統先經常指出這一點。為什麼我們要在加拿大製造汽車？為什麼要在加拿大拍攝電影？別鬧了。所以，我認為…明天的會晤將會非常有意思，我很高興能在場旁聽，但這必將是一場很有意思的會談。我看不出如何完美解決這些問題。」

他敦促貿易夥伴採取更公平的做法。他說，外國關閉市場，美國卻敞開大門，「我們正在養活世界上其他地區」。

川普 關稅

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