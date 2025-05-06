川普預告2周內對藥品加徵關稅！簽行政命令推動美國本土製藥
美國總統川普5日預告，計畫在未來2周內對進口藥品加徵新一輪關稅，進一步擴大其貿易保護主義政策的範圍。
華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，川普5日於白宮橢圓辦公室簽署與健康政策相關的行政命令，會中透露將針對進口藥品實施新一波關稅。川普表示：「我會在接下來2周內宣布。」
華盛頓郵報報導，川普簽署的最新行政命令重點，是為鼓勵美國境內的藥品製造。白宮2名官員指出，該命令將簡化國內藥廠設立與審核程序，包含縮短美國食品藥物管理局（FDA）審查製藥設施所需的時間，目前設廠流程動輒需時5至10年。
此外，命令也要求提高對外國製藥廠的查廠費用、加強主成分來源的通報機制，並考慮公開未遵守規定廠商名單。同時，環保署（EPA）也被要求加速製藥及原料相關設施的建造。
川普曾於上月表示，美國過度依賴他國藥品供應，「我們已經不再自製藥品」，暗示相關政策「不久的將來」即會上路。
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