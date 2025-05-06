川普嗆：境外製作電影課100%關稅

美國總統川普四日表示，已下令對所有美國境外製作的電影徵收百分之一百關稅。川普並未具體說明相關措施，細節仍需釐清，但新措施恐會增加其他國家報復的可能性，澳洲和紐西蘭於五日誓言捍衛本國電影產業。

澳洲內政部長柏克表示，已與助國內影視內容開發製作與行銷的電影局主管商討，「毋庸置疑，我們將明確、堅定地捍衛澳洲影視產業權益。」紐西蘭總理盧克森則說，正靜待美國關稅計畫進一步細節，「我們必須看到最後出爐的細節，但我們顯然會是相關產業領域的堅定捍衛者和擁護者。」

川普在自家社群媒體平台「真實社群」上寫道：「美國電影產業正迅速走向滅亡，其他國家正提供各種誘因吸引我們的電影製作人員和電影公司從美國出走。」他說，這是其他國家的協同行動，構成國安威脅，已授權商務部、美國貿易代表立刻啟動程序，對所有在外國製作的進口電影課徵百分之一百關稅。

紐約時報報導，尚不確定關稅是僅針對接受外國稅收獎勵的電影，或涵蓋在國外取景作品，視覺特效等後製是否也算在內。

報導說，英國、匈牙利、澳洲、紐西蘭、加拿大等國家均提出稅收激勵政策，吸引迪士尼、華納兄弟、環球影業等主要電影公司及Netflix和Amazon等串流平台，導致攝影師、布景師、燈光師、化妝師、電工等數以萬計工作機會消失；成員來自美加地區的「國際戲劇舞台從業人員聯盟」即表示，過去三年約有一萬八千名全職工作崗位被裁掉。

去年，美國本土預算逾四千萬美元的大製作影片總投資額比兩年前減百分之廿六，但二○二三年美國電影業仍創下一五三億美元貿易順差，與川普說法矛盾。

由好萊塢六大電影公司組成的美國電影協會拒絕評論；各大製片公司高層則連夜召開緊急會議，擔心川普這個做法引發其他國家報復。製片廠高管說，要如何評定電影課稅價值是棘手難題。

電影產業分析師警告，若其他國家徵收報復性關稅，恐對好萊塢造成毀滅性打擊，因海外票房占多數大片總收益過半。大陸國家電影局表示，美國政府濫用關稅做法錯誤，將遵循市場規律與觀眾選擇，減少美國電影進口。