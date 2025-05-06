聽新聞
0:00 / 0:00

川普：某時間點會對陸降關稅

聯合報／ 編譯劉忠勇高詣軒／綜合報導
美國總統川普四日搭乘總統專機空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。川普稱對中國大陸的主要優先要務是取得公平貿易協議。（美聯社）
美國總統川普四日搭乘總統專機空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。川普稱對中國大陸的主要優先要務是取得公平貿易協議。（美聯社）

美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）四日播出美國總統川普專訪，川普表示會在「某個時間點」降低對中國大陸商品的關稅，「因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意」。

川普在二日進行的專訪中說，他對大陸非常強硬，實質上切斷美中貿易，但聲稱北京當前想要達成協議。他本周繼續推動貿易談判，表示將至少和一個達成貿易協議，也考慮調降對大陸進口貨品課徵的百分之一四五關稅，但強調不會單方面行動。川普對NBC說：「到某個時候我會調降，否則根本沒辦法跟他們做生意。」

川普還指出大陸近期陷入的經濟困境。根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已經陷入自二○二三年以來最嚴重萎縮。新的出口訂單降至自二○二二年十二月以來的最低點，並創下自當年四月上海封城以來的最大跌幅。

此外，川普也對大陸近來的聲明表示稱讚，稱這些言論「積極」，同時重申兩國之間達成的任何協議都必須是「公平的」。大陸二日表示「正在評估與美國進行貿易談判的可能性」，這是雙方開始談判的首個跡象。

川普維持對大陸進口貨品的高額關稅，且已對部分消費品價格造成上漲壓力。他上周對此輕描淡寫說，小孩「或許從有卅個洋娃娃變成只有兩個」。他在NBC專訪被追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要兩百五十枝鉛筆，有五枝就夠了」。川普說：「我們不需要把錢浪費在和中國的貿易逆差上，去買那些不必要的東西，那些根本用不到的雜物。」

另一方面，川普四日在空軍一號回應記者表示，本周沒有安排與大陸國家主席習近平通話，並表示美中「正在討論不同的問題」。川普重申，大陸許多年來在國際貿易上敲美國竹槓，還稱前總統尼克森與中國接觸並建立關係是他做過「最糟的事」。

川普並說，美國正和中國在內的許多國家就貿易協議事宜開會，他對中國的主要優先要務是取得公平貿易協議。

美國官員向華爾街日報透露，白宮本周將宣布至少與一個希望豁免更高關稅國家達成的協議。川普也相對要求對方開出一系列讓利條件，包括擴大採購美國貨品，並降低非關稅貿易障礙。

川普接受NBC訪問時，形容美國正處於轉型階段，而且不排除經濟有可能走下坡。他說：「什麼事都可能發生。」但他強調自己相信政策將引發歷史性的經濟榮景。

川普也說，儘管他一直批評聯準會降息動作太慢，但他並不打算撤換聯準會主席鮑爾。他說：「我為什麼要那麼做？反正不久就可以換掉他了。」鮑爾的任期是到二○二六年五月。

川普 關稅

延伸閱讀

通話土耳其總統 川普：盼合作結束俄烏戰爭

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

川普2.0時代 學者：關稅戰不利中國「贏不起來」

德國之聲客座評論／川普治下「美式文革」和中國文革的異同

相關新聞

川普：某時間點會對陸降關稅

美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）四日播出美國總統川普專訪，川普表示會在「某個時間點」降低對中國大陸商品的關稅，「...

川普嗆：境外製作電影課100%關稅

美國總統川普四日表示，已下令對所有美國境外製作的電影徵收百分之一百關稅。川普並未具體說明相關措施，細節仍需釐清，但新措施...

川普2.0時代 余茂春：中國「贏不起來，只是嘴硬」

哈德遜研究所中國中心主任余茂春5月5日在一場講座中表示，中國是一個以出口為主要支撐的經濟實體，且貿易額龐大。然而，中國對...

川普：與中國建立關係 是美前總統尼克森「最糟舉措」

路透報導，美國總統川普4日在空軍一號受訪重申，中國大陸許多年來在國際貿易上敲美國竹槓，還稱前總統尼克森與中國接觸並建立關...

菲美進行關稅磋商 菲方曾喊「要求降至0%」：進展相當順利

美國總統川普4月初宣布將對菲律賓徵收17%對等關稅，菲律賓官員近日率團赴美，與美方進行關稅磋商，據菲律賓媒體報導，菲方表...

專家：貿易戰造成傷害 就像擠牙膏收不回

華盛頓郵報報導，即便川普對自己關稅放話愈來愈軟，但他對幾乎全球都祭出極高關稅、發動貿易戰，已經造成經濟傷害，經濟學者們指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。