川普：某時間點會對陸降關稅

美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）四日播出美國總統川普專訪，川普表示會在「某個時間點」降低對中國大陸商品的關稅，「因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意」。

川普在二日進行的專訪中說，他對大陸非常強硬，實質上切斷美中貿易，但聲稱北京當前想要達成協議。他本周繼續推動貿易談判，表示將至少和一個達成貿易協議，也考慮調降對大陸進口貨品課徵的百分之一四五關稅，但強調不會單方面行動。川普對NBC說：「到某個時候我會調降，否則根本沒辦法跟他們做生意。」

川普還指出大陸近期陷入的經濟困境。根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已經陷入自二○二三年以來最嚴重萎縮。新的出口訂單降至自二○二二年十二月以來的最低點，並創下自當年四月上海封城以來的最大跌幅。

此外，川普也對大陸近來的聲明表示稱讚，稱這些言論「積極」，同時重申兩國之間達成的任何協議都必須是「公平的」。大陸二日表示「正在評估與美國進行貿易談判的可能性」，這是雙方開始談判的首個跡象。

川普維持對大陸進口貨品的高額關稅，且已對部分消費品價格造成上漲壓力。他上周對此輕描淡寫說，小孩「或許從有卅個洋娃娃變成只有兩個」。他在NBC專訪被追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要兩百五十枝鉛筆，有五枝就夠了」。川普說：「我們不需要把錢浪費在和中國的貿易逆差上，去買那些不必要的東西，那些根本用不到的雜物。」

另一方面，川普四日在空軍一號回應記者表示，本周沒有安排與大陸國家主席習近平通話，並表示美中「正在討論不同的問題」。川普重申，大陸許多年來在國際貿易上敲美國竹槓，還稱前總統尼克森與中國接觸並建立關係是他做過「最糟的事」。

川普並說，美國正和中國在內的許多國家就貿易協議事宜開會，他對中國的主要優先要務是取得公平貿易協議。

美國官員向華爾街日報透露，白宮本周將宣布至少與一個希望豁免更高關稅國家達成的協議。川普也相對要求對方開出一系列讓利條件，包括擴大採購美國貨品，並降低非關稅貿易障礙。

川普接受NBC訪問時，形容美國正處於轉型階段，而且不排除經濟有可能走下坡。他說：「什麼事都可能發生。」但他強調自己相信政策將引發歷史性的經濟榮景。

川普也說，儘管他一直批評聯準會降息動作太慢，但他並不打算撤換聯準會主席鮑爾。他說：「我為什麼要那麼做？反正不久就可以換掉他了。」鮑爾的任期是到二○二六年五月。