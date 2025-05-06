川普：本周不會與習近平會談 近日將至少和一國達貿易協議

川普政府本周繼續推動貿易談判，將至少和一個國家達成貿易協議。川普本人則說，考慮調降對中國大陸進口貨品課徵的145%關稅，但強調不會單方面行動，且本周並未計劃與中國國家主席習近平會談。他也重申，不會排除永久關稅這個選項。

川普在NBC節目Meet the Press於4日播出的專訪中說：「到『某個時候』我會調降（稅率），否則根本沒辦法跟他們做生意」；「但他們非常想和我們做生意」。此專訪於2日錄製。

川普4日在空軍一號上又告訴記者，美國和包括中國在內的許多國家就貿易協議進行磋商，至於對中國，他的優先考量是要一個公平的貿易協議。他也說，本周並無計畫要與習近平談話，至於是否會達成任何貿易協議，川普只說「非常可能」。

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官員向華爾街日報透露，白宮本周將至少宣布與一個希望豁免更高關稅的國家達成協議。川普也相對要求對方開出一系列讓利條件，包括擴大採購美國貨品，並降低非關稅貿易障礙。

川普接受NBC訪問時還說，不會排除永久關稅這個選項，「因為如果他們認為關稅會被撤掉，為什麼還要來美國投資設廠？」官員也表示，川普和幕僚對美國經濟情勢已稍感放心。

川普接受NBC訪問時，形容美國正處於轉型階段，且不排除經濟有可能走下坡。他說：「什麼事都可能發生。」但他強調自己相信政策將引發歷史性的經濟榮景，而美國經濟如今「有一部分」是他的表現，不再完全是前總統拜登的，並說「好的部分」是他創造的。

至於關稅已對部分消費品價格造成上漲壓力，川普上周輕描淡寫說，小孩「或許從30個洋娃娃變成只有兩個」。他被追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要250枝鉛筆，有五枝就夠了」。

川普再次強調，儘管他一直批評聯準會（Fed）降息動作太慢，但他並不打算撤換Fed主席鮑爾，「我為什麼要那麼做？反正不久後就可以換掉他了。」鮑爾任期到2026年5月。川普如此談論鮑爾：「這個嘛，他應該降息。他遲早會降息。」

川普在訪談中也說，他願意延長中國字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美業務的期限。