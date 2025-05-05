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美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

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美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股早盤5日挫跌，川普對海外電影課關稅再度引發疑慮。路透
美股早盤5日挫跌，川普對海外電影課關稅再度引發疑慮。路透

美股三大指數5日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌150點，美國總統川普宣布對外國電影與海外製作的電影課徵100%關稅，再度引發市場疑慮。

道瓊工業指數早盤跌進0.4%、標普500指數跌近0.7%、那斯達克指數跌0.7%、費城半導體指數跌0.5%、台積電ADR跌近0.3%。

川普5日在自家社群平台Truth Social發文說，已授權商務部與美國貿易代表署立即啟動程序，對所有來自外國、在海外製作的電影課徵100%關稅，以避免美國電影產業走向衰亡。

在海外製作內容的美企股價應聲挫跌，迪士尼跌0.2%、Netflix跌逾2%、華納兄弟探索股價跌1.2%。

川普4日對記者表示：「我們正在與許多國家協商，但最終我會自己定下協議──因為是我來定協議，不是他們。」他也說，沒有與中國國家主席習近平對話的計畫，打破投資人對美中貿易緊張情勢解凍的期待。

賓州大學華頓商學院金融系教授、Wisdom Tree首席經濟學家席格表示：「我很擔心，我原本希望現在就能宣布貿易協議，但並沒有。我認為衝擊尚未完全顯現。」

市場也緊盯聯準會（Fed）預定美東時間7日（台北時間8日）出爐的利率決策。根據芝商所的FedWatch工具，聯準會降息的機率僅為3.2%。儘管如此，交易員仍密切關注聯準會及主席鮑爾對經濟前景的評論，尤其是貿易戰已導致不確定性升高。

企業消息方面，鞋類品牌Skechers在5日表示，已同意3G資本公司以每股約63美元將其收購下市的提案，溢價幅度達30%，激勵Skechers股價暴漲25%。

川普 美股 關稅

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