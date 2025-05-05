越南遭美國重課關稅 預計5/7進行首次談判

越南總理范明正今天表示，越南是優先與美國談判關稅議題的六個國家之一，首次談判預計7日登場。

美國政府4月宣布對越南祭出46%的對等關稅，雙方隨後同意就關稅議題展開磋商。越南第15屆國會第9次會議今天開幕，越南總理范明正（Pham MinhChinh）在會上報告有關2024年社會經濟政策執行情況的補充評估，以及2025年前幾個月的計畫，並提及越南與美國磋商關稅議題的時間。

美國4月5日起對各國進口商品開徵10%的基準關稅，原定4月9日起再對越南加徵46%的對等關稅，儘管對等關稅措施後來獲暫緩90天，但10%的基準關稅仍繼續維持，已讓許多越南的供應商苦不堪言。

越南快訊（VnExpress）報導，范明正今天指出，從今年初迄今，世界局勢複雜難料，尤其是美國公布高額的對等關稅政策，對全球經濟成長帶來負面影響，對供應鏈及國際貿易和投資的流動帶來威脅。

范明正說，越南沉著且主動採取多樣且靈活的應對措施，並已取得初步的積極成果。越南是美國優先同意啟動談判的六個國家之一，「越南已開始與美國談判，首次談判預計5月7日登場。」

根據報導，越南技術層級代表團5月1日已前往美國，與美國有關單位討論雙邊經貿問題。

范明正強調，與美國的談判將在保護越南正當合法權益的精神上進行，並推動公平及永續貿易，以及不影響越南所參與的既有國際協議。

他表示，越南政府將及早頒布戰略性貿易管制的規定，加強對商品原產地的檢查，和拓展市場及供應鏈；與此同時，政府與各部會也正加緊制定及推動各種措施，協助受美國關稅政策影響的企業與勞工度過難關。