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川普揚言對非美製電影課重稅 澳紐力挺本國影視產業

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

美國總統川普4日宣布針對非美國製電影課徵100%關稅的計畫後，澳洲紐西蘭今天雙雙誓言捍衛本國電影產業。

路透社報導，近年來，由於製作成本較低廉，加上聯邦與州政府提供的稅賦優惠，澳洲和紐西蘭已成為好萊塢電影的熱門拍攝地點。

川普昨天在「真實社群」（Truth Social）發文說，由於其他國家正提供各種誘因，吸引美國電影製作人員和電影公司出走，「美國電影產業正迅速衰亡」。

川普說，他已授權商務部等相關政府機構，立即啟動向所有在海外製作並進口至美國的電影徵收100%關稅的程序。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）對此表示，他已與澳洲電影局（Screen Australia）主管商討川普提出的電影關稅計畫。澳洲電影局負責協助國內影視內容開發、製作與行銷。

柏克透過聲明表示：「毋庸置疑，我們將明確、堅定地捍衛澳洲影視產業權益。」

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則表示，正靜待美國關稅計畫的進一步細節。

「我們必須看到最後出爐的細節，但我們顯然會是相關產業領域的堅定捍衛者和擁護者。」

根據澳洲統計局數據，澳洲影視產業2022年的產值超過40億澳元（約新台幣770億元）。

澳洲曾是「駭客任務」（Matrix）系列的拍攝地點，也是漫威（Marvel）影業公司等製片公司的常設基地；紐西蘭則以「魔戒」（Lord of the Rings）三部曲的拍攝地而聞名。

自2019年以來，澳洲政府已承諾提供5.4億澳元的稅賦優惠，以吸引國際影視製作公司，其中大部分資金流向漫威的「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love andThunder）、環球影業（Universal）的「特技玩家」（The Fall Guy），以及傳奇電影公司（LegendaryPictures）的「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs Kong）等好萊塢電影。

紐國外交部3月發布的報告指出，該國電影產業年產值為35億紐幣（約新台幣621億元），其中約1/3來自美國。

川普 澳洲 紐西蘭 關稅 電影

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