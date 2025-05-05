菲美進行關稅磋商 菲方曾喊「要求降至0%」：進展相當順利

美國總統川普4月初宣布將對菲律賓徵收17%對等關稅，菲律賓官員近日率團赴美，與美方進行關稅磋商，據菲律賓媒體報導，菲方表示「進展相當順利」。

菲律賓總統府投資和經濟事務顧問吳詩澤（Frederick Go）最近率團赴美，5月2日在華府與美方就雙邊貿易問題進行磋商。

菲律賓星報（The Philippine Star）今天引述吳詩澤報導，菲律賓以國內產業利益為核心與美方磋商，「進展相當順利」。

吳詩澤說，雙方這次會晤的目的，是建立互利共贏的夥伴關係，並支持雙方國內產業的發展。

根據報導，此次菲方代表團的成員還包括貿工部長羅奎（Cristina Roque）、菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）。

菲方向美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出對等關稅為菲律賓諸多出口產品帶來的機會與挑戰。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日宣布對菲律賓課徵17%對等關稅，是東南亞第2低。

川普隨後又於4月9日宣布，除中國商品外，對其他國家暫緩實施對等關稅90天；不過菲律賓和其他東南亞國家在這段期間仍面臨10%關稅。

羅奎早前曾向菲律賓媒體表示，菲律賓將要求美國把對等關稅降為0%。

另一方面，菲律賓GMA新聞網則引述羅慕德斯說，菲方感覺磋商將取得正面結果。

羅慕德斯表示，菲美同意採取具體措施，認可兩國經濟的互補性以及聯盟關係的戰略價值。

菲律賓台商普遍認為，菲律賓因被美國課徵的對等關稅稅率相對較低，構成利多，因為海外投資人為避開高關稅，可能考慮遷廠至菲律賓。但另一方面，台商也擔心中國會把滯銷產品傾銷菲律賓，衝擊經營菲國內需市場的台商。