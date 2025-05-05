快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

澳洲總理勝選後與川普友好對話 談關稅與AUKUS

中央社／ 雪梨/坎培拉5日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說，他與美國總統川普進行了一場有關關稅和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「溫暖」對話。

艾班尼斯本月3日在大選中大勝保守派，將率領中間偏左的工黨（Labor party）繼續執政，而這場選舉的結果某種程度上與選民不信任川普有關。

綜合法新社與路透社報導，艾班尼斯對記者說：「我剛與川普總統有了一次溫暖正面的對話。那是關於我們兩國重要友誼的一次非常友好的討論。他完全理解（澳洲大選）結果，也表達希望未來繼續與我合作。」

艾班尼斯說，兩人談到彼此的安全聯盟，以及美國的懲罰性關稅措施。

他說：「我們談到AUKUS和關稅將如何繼續進行，我們會在未來某個時間點於面對面的基礎上互相交流，我感謝他以如此積極的方式聯絡我。」

川普推出的貿易關稅措施及其引發的混亂雖然不是工黨大勝的唯一因素，但分析師認為是重要因素。

分析師說，艾班尼斯穩健的領導風格能在一個全球動盪的時期引發共鳴，選民紛紛捨棄執著的保守派領袖達頓（Peter Dutton），最嚴厲的批評人士還將達頓的政見比擬為川普政策的廉價版。

美國對澳洲享有貿易順差，卻於今年4月課徵10%關稅，艾班尼斯當時說：「這不是朋友該有之舉。」

此外，艾班尼斯證實，他展開新任期後的首次出訪將前往印尼。

川普 關稅

延伸閱讀

川普貿易顧問批中國是「吸血鬼」 謝鋒：不會被嚇倒

電影回歸純美國製造？川普要對「外國製作」的電影徵收100%關稅

川普否認再尋求連任 做完四年就交棒

川普回鍋掀移民潮 部分美國人尋求歐洲新生活

相關新聞

川普要課「外國電影」100%關稅，能阻止產業外流？

美國白宮的官方X帳號，在「世界星戰日」5月4日當天發布一張總統川普化身絕地武士的圖像，響應紀念《星際大戰》。不過就在當天晚間，川普突然又發出一則讓好萊塢電影界困惑又憂心的訊息：要對「外國製作」的電影徵收100%關稅。川普指出，許多其他國家用各種措施吸走了美國電影產業，要想辦法讓「電影再次在美國製造」。然而如同先前一系列的關稅震盪，這個電影課稅的說法沒有任何細節資訊，無法釐清是否只針對外國片商？已經全球化分工許久的好萊塢影業，會不會也列入課稅對象？

陸企靠這招規避川普關稅 小紅書等「洗產地」廣告湧現

中國大陸出口業者正忙著透過第三國轉運的方式「洗產地」，以規避美國總統川普對中國實施的145%高昂關稅。大陸社群媒體平台上...

川普鬆口「某時間」調降對中國關稅！曝本周沒安排與習近平通話

彭博資訊報導，美國總統川普日前受訪表示，有意「在某個時間點降低對中國的關稅」，因為目前徵稅太高導致兩大經濟體貿易停擺。另...

專家：貿易戰造成傷害 就像擠牙膏收不回

華盛頓郵報報導，即便川普對自己關稅放話愈來愈軟，但他對幾乎全球都祭出極高關稅、發動貿易戰，已經造成經濟傷害，經濟學者們指...

美對墨西哥番茄 7月14日起擬徵21%關稅 售價恐漲逾1成

墨西哥嘉年華會「5月5日節」(Cinco de Mayo，抗法紀念日)登場之際，墨西哥番茄卻面臨被美國加徵關稅。美聯社4...

美媒曝川普100%電影關稅風險！好萊塢最大電影協會拒絕評論

美國總統川普4日表示已下令對所有美國境外製作的電影徵收100%關稅，由好萊塢6大電影公司組成的美國電影協會（MPA）拒絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。