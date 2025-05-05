美課境外拍攝電影100%關稅 川普這理由太牽強被轟 業者怨沒預警

川普4日在自家社群媒體貼文表示，要對在境外製作的電影課徵100%的關稅，以阻止影視製片外流。消息曝光後，後，好萊塢各大製片公司高層連夜召開緊急會議，擔心其他國家也祭出報復性關稅。

美國媒體報導，去年，美國本土大製作影片（預算逾4,000萬美元）的總投資額比兩年衰減26%，但美國電影協會（Movie Association）的數據顯示，2023年美國電影業仍創下153億美元的貿易順差，與所有主要海外市場均保持順差，這與川普指稱「產業正快速消亡」的說法明顯矛盾。

電影產業分析師警告，若其他國家跟進徵收報復性關稅，恐對好萊塢造成毀滅性打擊，因海外票房占多數大片總收益過半。

此外，製片廠高管表示，川普事先未就關稅計畫進行任何溝通，也未收到相關的警告，更沒有說明具體實施細則的資訊。電影並非傳統意義上的實體商品，川普政府要如何評定課稅價值將成為棘手難題。