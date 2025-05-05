川普：要對外國電影課徵100%關稅 好萊塢遭摧毀威脅國安
川普4日晚間在社群平台Truth Social貼文表示：「我正授權商務部與美國貿易代表署，立即展開程序，要對任何與所有進入我們國家、在外國製作的電影制定100%關稅。」
川普表示，美國的電影產業正在快速「死亡中」，其他國家提供各種獎勵吸引美國的製片業者和製片中心，好萊塢在美國內的其他地方正遭遇摧毀，而這是其他國家合力行動，因此，這構成了國安威脅。
川普表示，這些外國電影還是傳達訊息和宣傳的工具，因此他要授權商務部和貿易代表署展開對外國電影制定100%關稅的程序，「我們希望電影再度是MADE IN AMERICA（美國製造）」。
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