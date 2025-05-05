川普政策反覆無常 關稅戰效應 美企暫停財測

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
儘管美國企業迄今公布的上季獲利展現韌性，但川普政府反覆無常的關稅政策，已使許多大企業完全「暫停財測」。美聯社
儘管美國企業迄今公布的上季獲利展現韌性，但川普政府反覆無常的關稅政策，已使許多大企業完全「暫停財測」。美聯社

儘管美國企業迄今公布的上季獲利展現韌性，但川普政府反覆無常的關稅政策，已使許多大企業完全「暫停財測」，這四個字成為這個財報季頻繁被提及的關鍵詞，與新冠疫情期間的狀況如出一轍，也令市場分析師在預測前景時備受挑戰。

FactSet指出，迄今已有72%的標普500指數成分企業公布第1季財報，其中76%的每股盈餘（WPS）優於市場預估，雖低於五年平均值的77%，但高於十年平均值的75%。根據已實際公布的獲利、以及分析師預估混合催算，標普500指數成分企業上季獲利將成長12.8%，高於之前一周的10.1%，將是連兩季獲利成長二位數。

然而，企業營運展望卻混沌不明。美國關稅措施混亂，加上外國可能報復，已令企業經營面臨諸多不確定性，陷入觀望模式，直到川普政府的對等關稅政策能夠明確為止。企業面對政策不斷改變，無法確定是否必須改變整體營模式。

福特汽車公司上周公布第1季財報時表示，不再保證今年獲利將提高的財測能夠落實，因為之前並未考慮關稅的可能衝擊；Stellantis上周也暫停公布今年獲利預估，並表示很難界定「不斷演進」的關稅政策將對業績造成多大衝擊，德國賓士汽車同樣「暫停財測」。

社群媒體平台Snap上周也宣布保留對本季財測，股價一度重挫14%。Snap指出，總體經濟環境不確定可能衝擊廣告業務。

美國航空、達美航空、西南航空及阿拉斯加航空公司也都因為不確定性升高而收回財測。達美警告，美國經濟可能陷入衰退，業績「成長已大致停頓」，尤其是對機票價格敏感的顧客；美國航空也表示，低收入民眾已減少搭乘飛機。

一些尚未「暫停財測」的公司也表示，可能在最近也將如此。聯合包裹服務公司（UPS）執行長湯米表示，「下半年情況高度不確定，因為關稅最終將衝擊美國消費者」。

CFRA公司全球研究主管畢蘭德表示，企業收回財測是「重大事件」，因為分析師更難預測營運展望。他表示，儘管目前標普500指數成分企業的股價仍然居高，但過去六個月來大企業的獲利成長已經下降。

川普 關稅

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