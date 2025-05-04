態度放軟？陸表態評估與美談判後 陸駐美大使籲雙方理性溝通

大陸駐美大使謝鋒3日在華盛頓使館開放日活動呼籲中美兩國應理性溝通，而此刻正逢中方表態評估是否針對關稅與美國進行談判。態度貌似放軟。

鳳凰衛視報導，中國駐美大使館3日響應華盛頓的使館開放日活動，打開使館大門，開放民眾進場參觀，現場還舉辦甘肅省文化介紹活動，幫助美國民眾增加對中華文化理解。謝鋒在致辭時以當天主題甘肅文化活動為喻，他稱甘肅位於古絲綢之路核心，展現開放與包容，當今中美關係也理當往此邁進。

謝峰說，美國長期受益於全球貿易，享受來自世界各地的優質平價商品。「貿易不是零和遊戲，設置壁壘只會阻礙物流和成長。」他提到，僅2022年，美國企業在中國的營收，就比中國企業在美營收多出4,000億美元。「加徵關稅對誰都沒有好處，只會擾亂商業，推高成本，衝擊金融市場並拖慢全球成長。」

謝峰強調，發起關稅戰的並非中國，「我們不想打仗，也不會被嚇倒」。他認為，美國發起的關稅戰無法增進理解，呼籲應該朝向兼容並蓄的方向邁進。

上一次謝鋒公開發言落在4月19日，據駐美大使館官網披露，謝鋒在中醫藥文化開放日活動上以中醫學比喻中美貿易戰，批評美國高築關稅壁壘將導致「國際經貿氣滯血瘀」，不能「自己生病讓別人吃藥」，稱中國反對貿易戰是出於維護國家利益和民族尊嚴，若被強加貿易戰將堅決反制。態度顯得強硬。

大陸商務部2日以不具名發言人名義表示，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也通過相關方面多次主動向中國傳遞信息，希望與中國談起來。對此，中國正在進行評估。被外界視為中方鬆口訊號。

華爾街日報近期引述消息人士報導稱，中國政府考慮應對美國總統川普對打擊芬太尼轉運的關注，作為兩國開啟關稅談判的重點。但中美雙方並未對此有正式回應。