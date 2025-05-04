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​美國取消中國小額包裹免稅 美消費者等來的是大漲價

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國取消小額包裹免稅政策，導致美國消費者負擔更多費用，且等待時間更慢。（央視截圖）
美國取消小額包裹免稅政策，導致美國消費者負擔更多費用，且等待時間更慢。（央視截圖）

從5月2日起，美國取消對中國小額包裹免稅政策正式生效，所有價值不超過800美元的小額包裹都要被徵收關稅，但幾乎所有的電商平台都將新增的巨額費用轉嫁給美國消費者，且送達時間愈來愈慢。

《華爾街日報》5月2日報導，僅在2024財年，就約有13.6億件包裹以這一方式進入美國，其中大部分來自中國跨境電商平臺。《路透》稱，此舉迫使一些電商平臺被迫重組物流體系，提高商品售價，並加速在美國建設本地倉庫，以避免高關稅的直接衝擊。同時，一些外國品牌已經停止向美國發貨，而一些中小企業甚至選擇退出美國市場。據彭博社進一步指出，一些電商平臺的部分產品價格上漲幅度超過一倍，用戶在社交平臺上普遍抱怨發貨延遲。

一些美國本土企業也正在做出調整。《華爾街日報》稱，美國某鞋類品牌將其庫存從加拿大轉移至美國本地倉庫，因為一雙原本售價175美元（約5千3百元台幣）的中國製造運動鞋，如今若經過加拿大發貨，將承擔超過300美元（約9千3百元台幣）的稅費。

報導稱，該政策可能令企業和消費者每年合計損失高達470億美元，首當其衝的受害者是低收入群體。同時，這一政策還將給美國海關系統帶來嚴重壓力，可能導致清關時間延誤。

牛津經濟研究院的一份估算認為，若美國政府想要對所有小額包裹逐一清關徵稅，至少需要新增數十億美元的預算來擴建系統和增加人手，否則將面臨全國性的口岸積壓風險。

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