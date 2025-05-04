華爾街日報：芬太尼鋪路 陸擬與美談判

華爾街日報二日引述幾位知情人士獨家報導，北京正考慮採取措施，以化解川普政府對中國大陸在強效類鴉片止痛劑芬太尼交易中扮演角色的關切。這可能為降低雙方敵意提供途徑，好開啟貿易談判。

前述知情人士說，中國國家主席習近平的國務委員兼公安部長王小洪，近來已持續探聽川普團隊到底想要中方在用於製造芬太尼的化學原料問題上怎麼做。

前述知情人士還說，中國政府一部分的想法是包括派王小洪訪美，與川普政府高官會面，或由他在第三國與美國官員會面。但這些人士提醒，相關討論仍未敲定，且北京也想看到，川普在他第二任以來對中國發動的貿易攻勢上態度軟化。

前述的北京最新動向，時值與美國的貿易戰正開始對中國經濟造成傷害，美中實質上已因這場貿易戰而對彼此祭出貿易禁運。多年來的房地產危機、通縮壓力，還有消費者及企業的信心疲弱則早已使中國經濟舉步維艱。

習近平為首的領導高層雖正讓中國做好與美國打持久戰的準備，並持續強化北京對全國經濟和整個社會的控制，但越來越加劇的經濟痛苦也提供北京與華府交往，以舒緩短期壓力的動機。

中國商務部二日的語氣出現明顯轉變。該部發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，願與中方就關稅問題進行談判。美方近期也透過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正進行評估。

中國商務部此前要求華府先大幅調降對中國輸美商品徵的高額關稅，以作為中美談判關稅的先決條件。

另外，對美國是否可能因川普的關稅措施而陷入經濟衰退，他二日接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」主持人維爾克專訪時說，「這是過渡期，我覺得我們會做得很好；什麼事都可能發生；但我想我們會創下我國史上最好的經濟，我認為我們會創下史上最佳的經濟繁榮」。完整訪談將於四日播出。