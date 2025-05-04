美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致函白宮，呼籲川普政府將鞋類商品排除在對等關稅清單之外，直言關稅將對製鞋業構成生存威脅。共有76個鞋類品牌參與署名，包含Nike、愛迪達美國子公司、Under Armour及Puma等品牌。

FDRA在這封日期為4月29日的信中指出，加徵關稅將會推高美國鞋類成本，甚至使企業面臨倒閉，希望川普重新考慮關稅措施，「許多為中低收入家庭生產平價鞋類的公司，根本無力承擔如此高的關稅，也無法轉嫁這些成本，若沒有立即採取行動，這些公司就只能倒閉，目前許多訂單都已被擱置，美國消費者鞋類庫存可能很快就會見底」。

FDRA也說，「如果目前情況持續，美國鞋業工人及消費者將蒙受損失」，「這是一場緊急狀況，需要立即關注與行動」。