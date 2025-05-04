美日貿易談判進展不大 加國本周會談

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本與美國因川普關稅政策展開的貿易談判持續進行中，上周結束第二輪高層官員會談後，兩國同意立即啟動工作層級諮商，目前還沒有重大進展。

日本首相石破茂說，日本絕對不會犧牲國家利益，東京和華府都要盡最大努力化解歧見。

剛贏得加拿大大選的總理卡尼，也希望和美國減少貿易分歧。他表示，本周二將訪問華府與川普會面。卡尼強調，「立即展開接觸是重要的。這一直是我想要做的，也是他想做的。非常高興能有機會開展一系列全面性會議」。

美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾1日和日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在華府會談。

財政部2日說，雙方討論「坦誠且有建設性」。但日方相對沒那麼樂觀。

川普 關稅

延伸閱讀

下周訪華府會川普 加國總理卡尼：別指望「冒白煙」

川普政府對汽車等加徵關稅 石破茂：絕對無法接受

誰先讓步？日美第2輪關稅談判結束 石破茂態度強硬：不犧牲國家利益

加拿大新任總理卡尼會讓中加關係更升溫？

相關新聞

華爾街日報：芬太尼鋪路 陸擬與美談判

華爾街日報二日引述幾位知情人士獨家報導，北京正考慮採取措施，以化解川普政府對中國大陸在強效類鴉片止痛劑芬太尼交易中扮演角...

美日貿易談判進展不大 加國本周會談

日本與美國因川普關稅政策展開的貿易談判持續進行中，上周結束第二輪高層官員會談後，兩國同意立即啟動工作層級諮商，目前還沒有...

美鞋業 籲豁免關稅

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致函白宮，呼籲川普政府將鞋類商品排除在對等關稅清單之外，直言關稅將對製鞋業構成生...

不直接點名批評川普 巴菲特：貿易可以是戰爭行為、不應該成為武器

「股神」巴菲特3日在旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）的年度股東大會上，雖然沒有直接點名，但是批評了...

才說不談政治！巴菲特狠批美國關稅是「巨大錯誤」惹怒全球75億人

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特3日批評美國總統川普強硬貿易政策，認為對全球其...

美中貿易溝通陷僵局！陸建議派特使對話 美點「王毅不合適」首選人是他

香港南華早報報導，美國傾向由總統川普直接與中國國家主席習近平就關稅談判，但中國認為風險太大，建議派特使展開對話。美方首選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。