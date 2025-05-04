美日貿易談判進展不大 加國本周會談

日本與美國因川普關稅政策展開的貿易談判持續進行中，上周結束第二輪高層官員會談後，兩國同意立即啟動工作層級諮商，目前還沒有重大進展。

日本首相石破茂說，日本絕對不會犧牲國家利益，東京和華府都要盡最大努力化解歧見。

剛贏得加拿大大選的總理卡尼，也希望和美國減少貿易分歧。他表示，本周二將訪問華府與川普會面。卡尼強調，「立即展開接觸是重要的。這一直是我想要做的，也是他想做的。非常高興能有機會開展一系列全面性會議」。

美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾1日和日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在華府會談。

財政部2日說，雙方討論「坦誠且有建設性」。但日方相對沒那麼樂觀。